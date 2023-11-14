Анекдот дня про бизнес Рабиновича

Анекдот дня: кем работает жена Сёмы Доброе утро, неунывающие одесситы! Несмотря на то, что враг пытается периодически строить нам козни, духом не падаем и свое дело спокойно делаем, верно? И на ЗСУ донатить, конечно же, не забываем. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: пара слов о фруктах на Привозе Доброе утро, мы из Одессы! Встречаем воскресенье с улыбкой и неиссякаемой верой в то, что все у нас таки будет и даже очень. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня про одесских журналистов Доброе утро, одесситы! Суббота — прекрасный день, не так ли? Правда, погода сегодня не для прогулок — ветрено и дождь. Но это же можно перепланировать выходной? — Чашка горячего напитка, плед, интересная книга или одесская газета. А мы вам расскажем анекдот про случай в одной из редакций Одессы: ПОДРОБНЕЕ