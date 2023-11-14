Анекдот дня про бизнес Рабиновича

Доброе утро, неунывающие одесситы! Несмотря на то, что враг пытается периодически строить нам козни, духом не падаем и свое дело спокойно делаем, верно? И на ЗСУ донатить, конечно же, не забываем.
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Доброе утро, мы из Одессы! Встречаем воскресенье с улыбкой и неиссякаемой верой в то, что все у нас таки будет и даже очень.
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Медики Одесской областной детской клинической больницы удачно провели сложную операцию по рентгеноваскулярной дилатации (расширению) клапана легочной артерии новорожденной девочке.
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Доброе утро, одесситы! Суббота — прекрасный день, не так ли? Правда, погода сегодня не для прогулок — ветрено и дождь. Но это же можно перепланировать выходной? — Чашка горячего напитка, плед, интересная книга или одесская газета. А мы вам расскажем анекдот про случай в одной из редакций Одессы:
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Доброе утро, одесситы! В связи с пятницей, заряд энергии у многих стремится к нулю. А потому, чтобы оставаться еще денек на плаву и таки сделать сегодня хорошие дела, читайте традиционный утренний анекдот от «Одесской жизни».
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