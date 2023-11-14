Анекдот дня про бізнес Рабиновича

Доброго ранку, безжурні одесити! Незважаючи на те, що ворог намагається періодично плести нам підступи, духом не падаємо і свою справу спокійно робимо, чи не так? І на ЗСУ донатити, звичайно ж, не забуваємо.
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Доброго ранку, ми з Одеси! Зустрічаємо неділю з усмішкою та невичерпною вірою в те, що все в нас таки буде і навіть дуже.
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Медики Одеської обласної дитячої клінічної лікарні вдало провели складну операцію з рентгеноваскулярної дилатації (розширення) клапана легеневої артерії новонародженій дівчинці.
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Доброго ранку, одесити! Субота – прекрасний день, чи не так? Щоправда, погода сьогодні не для прогулянок – вітряно та дощ. Але ж це можна перепланувати вихідний? – Чашка гарячого напою, плед, цікава книга чи одеська газета. А ми вам розповімо анекдот про випадок в одній із редакцій Одеси:
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Доброго ранку, одесити! У зв’язку з п’ятницею, заряд енергії у багатьох прагне нуля. А тому, щоб залишатися ще день на плаву і зробити сьогодні хороші справи, читайте традиційний ранковий анекдот від “Одеського життя”.
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