Анекдот дня про бізнес Рабиновича

Анекдот дня: ким працює дружина Семи Доброго ранку, безжурні одесити! Незважаючи на те, що ворог намагається періодично плести нам підступи, духом не падаємо і свою справу спокійно робимо, чи не так? І на ЗСУ донатити, звичайно ж, не забуваємо. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: пара слів про фрукти на Привозі Доброго ранку, ми з Одеси! Зустрічаємо неділю з усмішкою та невичерпною вірою в те, що все в нас таки буде і навіть дуже. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня про одеських журналістів Доброго ранку, одесити! Субота – прекрасний день, чи не так? Щоправда, погода сьогодні не для прогулянок – вітряно та дощ. Але ж це можна перепланувати вихідний? – Чашка гарячого напою, плед, цікава книга чи одеська газета. А ми вам розповімо анекдот про випадок в одній із редакцій Одеси: ЧИТАТИ БІЛЬШЕ