Анекдот дня: как живется Яше после свадьбы?

Доброе утро, одесситы! Неунывающие само собой. А пожелаем-ка мы сегодня вам никогда не оставаться без дружеской поддержки. И тогда все проблемы покажутся мелкими и незначительными. И, конечно же, не перестаем верить и надеяться на то, что очень даже скоро наша жизнь изменится к лучшему.

А сегодня мы узнаем, как изменилась жизнь еврея Яши. Ведь шутка ли: недавно он женился!

Звонок еврею по телефону:

– Яша, привет, давно тебя не слышал! Как тебе жизнь после свадьбы?

– Я никогда не был так счастлив!

– Она что, рядом?

– Я очень доволен!

– Держись, дорогой…

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Карикатура Евгения Крана