Анекдот дня: как живется Яше после свадьбы?

Доброе утро, одесситы! Неунывающие само собой. А пожелаем-ка мы сегодня вам никогда не оставаться без дружеской поддержки. И тогда все проблемы покажутся мелкими и незначительными. И, конечно же, не перестаем верить и надеяться на то, что очень даже скоро наша жизнь изменится к лучшему.
А сегодня мы узнаем, как изменилась жизнь еврея Яши. Ведь шутка ли: недавно он женился!
Звонок еврею по телефону:
– Яша, привет, давно тебя не слышал! Как тебе жизнь после свадьбы?
– Я никогда не был так счастлив!
– Она что, рядом?
– Я очень доволен!
– Держись, дорогой…
А вот вам еще наших анекдотов:
- Что делать если муж пошел налево?
- Может ли Моня поцеловать свою невесту?
- Моня таки женился – и что теперь?
Карикатура Евгения Крана