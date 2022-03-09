Анекдот военных дней: как украинские селяне двумя флагами 4 танка оккупантов одолели

Казалось бы, война – не самое подходящее время для шуток и анекдотов. Однако стоит отметить, что здоровый юмор помогает не падать духом в нелегкие дни и даже поддерживать боевой настрой. Да и как не посмеяться над российскими оккупантами, которые, как показала жизнь, зачастую не отличаются большим умом и сообразительностью.

Забавную историю рассказала у себя в Facebook режиссер Маруся Никитюк.

В село на Сумщине в село заехало четыре российских танка. Местные, сидящие по домам, с интересом за ними наблюдают. Танки останавливаются, вылезает экипаж, из двух танков сливают топливо в остальные два и все уезжают. А два пустых танка стоят посреди села. Местные выбежали, быстро водрузили на танках украинские флаги и юркнули по домам. Сидят, ждут.

Возвращаются первые два танка (видно, топливо добыли) видят два танка с украинскими флагами и давай их расстреливать. Расхерачили танки, подъехали, поняли что свои, расстроились. Местные тихонько давятся со смеху.

Два танка, оставшиеся на ходу, поехали село объезжать (видно потерялись). А там мост на пять тонн для легковых автомобилей. Заезжает один танк и обваливается мост, танк клюет носом в реку и тонет вместе с экипажем. Местные уже в голос хохочут.

Остался один танк. Ездил-ездил, нашел овраг и перевернулся там. Вылезший экипаж толкал-толкал, да так и оставили тот танк там валяться и пошли восвояси.

Вот так село без единого выстрела с двумя флагами Украины победило четыре танка российских оккупантов.

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Фото иллюстративное, автор – Макс Левин

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