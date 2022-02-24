Анекдот дня: молодой еврей пришел к раввину

Сегодня, 24 февраля, «Одесская жизнь» советует сохранять спокойствие в любой ситуации и предлагает начать день с положительных эмоций. Предлагаем вашему вниманию анекдот о душевных терзаниях молодого одессита.

Молодой еврей приходит к раввину.

– Ребе, мне нужен ваш совет.

– Говори…

– Я хочу жениться.

– Женись…

– Но я не люблю ее.

– Не женись…

– Но она богата.

– Женись…

– Но она уже старая.

– Не женись…

– Но ее отец возьмет меня в дело.

– Женись…

– Но она страшна, как смерть.

– Не женись…

– Ребе, я пришел за советом, а Вы мне – то женись, то не женись!

– Слушай здесь и запоминай. Пойди на Привоз, купи там петуха.

– это зачем, Ребе?

– купи петуха и морочь ему голову, а мне не надо.

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