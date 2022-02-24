Анекдот дня: молодой еврей пришел к раввину

Сегодня, 24 февраля, «Одесская жизнь» советует сохранять спокойствие в любой ситуации и предлагает начать день с положительных эмоций.
Предлагаем вашему вниманию анекдот о душевных терзаниях молодого одессита.
Молодой еврей приходит к раввину.
– Ребе, мне нужен ваш совет.
– Говори…
– Я хочу жениться.
– Женись…
– Но я не люблю ее.
– Не женись…
– Но она богата.
– Женись…
– Но она уже старая.
– Не женись…
– Но ее отец возьмет меня в дело.
– Женись…
– Но она страшна, как смерть.
– Не женись…
– Ребе, я пришел за советом, а Вы мне – то женись, то не женись!
– Слушай здесь и запоминай. Пойди на Привоз, купи там петуха.
– это зачем, Ребе?
– купи петуха и морочь ему голову, а мне не надо.
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