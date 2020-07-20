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Анализ на COVID-19 будут делать и в аэропорту Одессы

Анализ на COVID-19 будут делать и в аэропорту Одессы

В аэропорту «Одесса» откроется пункт сбора анализов для проведения ПЦР-тестирования на COVID-19.

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Это будет нужно тем, кто прибывает из стран так называемой “красной” карантинной зоны и должны отправляться на двухнедельную самоизоляцию. Тестирование начнется с 21 июля, сообщает сайт Одесского аэропорта.

Однако если тест будет негативный и коронавирус не обнаружат, можно будет обойтись и без изоляции.

Это будет по схеме:

  • в течение 24-48 рабочих часов после сбора анализов, лаборатория вносит результат тестирования в электронную систему Центра общественного здоровья Украины;
  • данные автоматически синхронизируются с сервисом «Дій вдома»;
  • сервис «Дій вдома» уведомляет пассажира о возможности прекращения самоизоляции.

Пункт сбора анализов будет работать по прибытию в Одессу международных рейсов и самолетов из Борисполя.

Ранее сообщалось, что карантин в Украине могут продлить еще на месяц.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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