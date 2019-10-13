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Новости Одессы и Одесской области

Американский боевой корабль вошел в Одесский порт

Американский боевой корабль вошел в Одесский порт

Ракетный эсминец ВМС США (DDG78 USS Porter) вошел в Черное море через Босфорский пролив.

“Этот плановый поход и седьмой визит в Черное море нашего эсминца в этом году, демонстрирует нашу приверженность свободе судоходства и поддержки союзников по НАТО и партнеров на Черном море”, – сообщил 6-й оперативный флот ВМС США в Twitter.

На борту эсминца 90 ракетных пусковых установок, которые в зависимости от потребностей могут быть вооружены зенитными и противокорабельными ракетами, а также крылатыми ракетами “Томагавк”.

Напомним, 30-31 октября в Одессе пришвартуются корабли НАТО. На одном из кораблей прибудет Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Североатлантический альянс поддержал стремление Украины к исполнению Минских соглашений, разведению войск и согласованию «формулы Штайнмаера».

Фото: USNavy

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