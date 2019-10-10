Корабли НАТО зайдут в Одессу в конце месяца: в этот раз – не для учений

В Одесский морской порт зайдет постоянная военно-морская группа НАТО. На одном из кораблей прибудет Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Он проведет в Киеве комиссию Украина – НАТО.

Об этом сообщает hromadske.ua, ссылаясь на слова председателя Представительства НАТО в Украине Александра Винникова.

Североатлантический альянс поддержал стремление Украины к исполнению Минских соглашений, разведению войск и согласованию «формулы Штайнмаера».

«НАТО полностью поддерживает выполнение Минских соглашений всеми сторонами. Также мы заметили, что на прошлой неделе состоялось согласование “формулы Штайнмайера” в Трехсторонний контактной группе. Это может привести к полной имплементации Минских соглашений», – сказал во время брифинга в Северодонецке Луганской области председатель Представительства НАТО в Украине. Но и добавил, что НАТО призывают Российскую Федерацию тоже выполнять свои обязательства в полном объеме.

К концу октября уже назначена встреча Генерального секретаря альянса с президентом Украины Владимиром Зеленским. Корабли НАТО пришвартуются в Одессе 30-31 октября.

Напомним, в июля в Украине проходили военные учения НАТО “Си Бриз”,

Фото: пресс-служба ВМСУ