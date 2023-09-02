Американець, що 2 місяці подорожував Європою, заблукав на Одещині

Американського мандрівника на каяку затримали українські прикордонники. Чоловік подорожував на своєму плавзасобі Дунаєм майже 2 місяці, обійшовши на ньому пів Європи.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Прикордонники виявили 63-річного американця, коли той пришвартувався на своєму каяку до українського берега, неподалік міста Рені.

Іноземець повідомив, що помилився та випадково сприйняв український берег як зону ЄС, де немає між країнами кордонів.

Він розповів, що вийшов на воду з Німеччини, пройшов Австрію, Словаччину, Хорватію, Угорщину, Сербію, Болгарію та Румунію. Після чого планував дійти Георгієвським гирлом аж до Чорноморського узбережжі – села Сфинту-Георге.

Всього подорож американця тривала 57 днів, протягом якої він періодично пришвартовувався до берега різних країн для поповнення запасів провізії.

В повідомленні йдеться, що прикордонники оформили на іноземця протокол про адміністративне правопорушення. Після розгляду справи судом його буде передано в порядку реадмісії румунській стороні.

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