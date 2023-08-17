В Одесской области задержали румынскую семью на крутом катере

Семерых румынских туристов в Килийском устье Дуная обнаружили измаильские пограничники.

Об этом сообщили в Измаильском пограничном отряде.

На борту катера находилась пара с двумя дочерьми и племянницами.

По словам «путешественников», они вышли на речную прогулку с семьей. Однако потеряли ориентир, заблудились и перешли украинскую границу.

После выяснения всех обстоятельств, правонарушения «путешественников» передали румынским пограничникам.

За незаконное пересечение государственной границы румыны привлечены к административной ответственности.

«Напоминаем, что во время действия правового режима военного положения действуют временные режимные ограничения по запрещению выхода и нахождения маломерных плавсредств в основном на устьях и рукавах реки Дунай», — отметили в пограничном отряде.

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