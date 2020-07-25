Sea Breeze-2020: в Одеський порт прибули п’ять кораблів НАТО (фото)

Сьогодні рано вранці п’ять кораблів НАТО, які брали участь в навчаннях «Сі Бриз-2020», зайшли в одеський порт.

Про це повідомляє інформагентство Міноборони Армія.Інформ.

Близько 07:00 ошвартувалися корвети – румунський «контр-адмірал Себастіан» (борт 264) і болгарський «Бадьорий» (борт 14). Вони розмістилися у військово-морській базі «Південь», що в Практичній гавані.

До 09:00 в порт почали прибувати основні ударні сили «Сі Бризу». На 18, 19 і 20 причалах пришвартувалися фрегати – іспанський (флагман SNMG2) F101 «Альваро де Базан», турецький F243 «Йилдірім» і румунський F222 «Регіна Марія».

Усі кораблі вже гостювали в Одесі, крім іспанця, який вперше в Чорному морі й в Одесі.

Кораблі будуть в Одесі до 28 липня.

Кораблі НАТО Кораблі НАТО Кораблі НАТО Кораблі НАТО Кораблі НАТО Кораблі НАТО Кораблі НАТО Кораблі НАТО Кораблі НАТО

Фото: Армія.Інформ