Новости Одессы и Одесской области

Sea Breeze-2020: в Одеський порт прибули п’ять кораблів НАТО (фото)

Sea Breeze-2020: в Одеський порт прибули п’ять кораблів НАТО (фото)

Сьогодні рано вранці п’ять кораблів НАТО, які брали участь в навчаннях «Сі Бриз-2020», зайшли в одеський порт.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Про це повідомляє інформагентство Міноборони Армія.Інформ.

Близько 07:00 ошвартувалися корвети – румунський «контр-адмірал Себастіан» (борт 264) і болгарський «Бадьорий» (борт 14). Вони розмістилися у військово-морській базі «Південь», що в Практичній гавані.

До 09:00 в порт почали прибувати основні ударні сили «Сі Бризу». На 18, 19 і 20 причалах пришвартувалися фрегати – іспанський (флагман SNMG2) F101 «Альваро де Базан», турецький F243 «Йилдірім» і румунський F222 «Регіна Марія».

Усі кораблі вже гостювали в Одесі, крім іспанця, який вперше в Чорному морі й в Одесі.

Кораблі будуть в Одесі до 28 липня.

Кораблі НАТО
Кораблі НАТО
Кораблі НАТО
Кораблі НАТО
Кораблі НАТО
Кораблі НАТО
Кораблі НАТО
Кораблі НАТО
Кораблі НАТО

Фото: Армія.Інформ

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить