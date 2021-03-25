По следам Delfi: водолазы проверят акваторию одесского пляжа “Дельфин”

В Одессе водолазы обследуют морское дно в акватории пляжа “Дельфин”, где еще в декабре 2019 потерпел крушение танкер Delfi.
Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам.
Об этом заявил мэр Одессы Геннадий Труханов на заседании исполкома горсовета 25 марта. Соответствующее поручение он дал департаменту муниципальной безопасности.
Труханов отметил,что в море могли остаться металлические части судна, которые нужно найти и убрать, чтоб никто из отдыхающих не травмировался.
Всю историю скандального танкера смотрите здесь в одном видео от “Одесской жизни”.
Танкер Dеlfi потерпел крушение у берегов Одессы в ноябре 2019 года и 293 дня пролежал в полузатонувшем состоянии около пляжа ”Дельфин”.
Напомним, что 10 сентября 2020 года танкер отбускировали из Одессы в Черноморск.