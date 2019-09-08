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Новости Одессы и Одесской области

Актер киноленты “Три метра над уровнем неба” признался в любви телеведущей из Одессы

Актер киноленты “Три метра над уровнем неба” признался в любви телеведущей из Одессы

Испанец Марио Касас, сыгравший Хьюго «Аче» Оливера в нашумевшей мелодраме, на днях прилетел в Москву. Там он представил премьеру нового фильма с его участием “Влечение”.

Многие фанатки не упустили возможности сделать сэлфи с любимцем. А украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая после замужества переехала жить в Москву, даже сняла с ним видео.

Ролик выложила на ее странице в Инстаграме. На коротком видео видно, как Регина и Марио беседуют на обитом темно-коричневой кожей диване. При этом слышно, что молодые люди говорят о любви.

– Я тебя люблю! – почти без акцента произносит по-русски испанец.

Девушка при этом хохочет от души и обнимает Марио.

Как оказалось, парочка каталась по городу в карете. И, как видно, не скрывала взаимной симпатии.

– Помню, когда смотрела “Три метра над уровнем неба”, бездумно влюбилась в этого горячего сексуального испанского мачо, – написала в комментариях к видео Регина Тодоренко. – Но не ожидала, что эта любовь … взаимна! И что однажды, сидя в карете, он признается мне в любви!

Многие поклонницы в комментариях восхищаются актером и отмечают, что были бы рады оказаться вместо Регины в карете со звездой. А некоторые признались, что завидуют телеведущей. Впрочем, ревновать, скорее всего, нет повода. Судя по всему, одесситка решила разыграть фанаток, разучивая фразу по-русски с испанцем.

Справка

«Три метра над уровнем неба» — испанская мелодрама режиссера Фернандо Гонсалеса Молины, экранизация романа «Три метра над небом» Федерико Моччиа. В испанском прокате кассовые сборы фильма составили более 2,5 миллионов долларов. В 2011 году фильм номинировали на премию «Гойя» за лучший адаптированный сценарий. Исполнитель главной роли, актер Марио Касас стал лауреатом премии латиноамериканских критиков в области развлечений (Premios ACE) в номинации «Лучший новый актер». Кроме того, его признали лучшим в рамках премии Fotogramas de Plata.

Фото: Инстаграм Регины Тодоренко, popbio.ru

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