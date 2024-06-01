Сегодня, 1 июня – праздник у детей и их родителей

День защиты детей: время радости и надежды на будущее

Решение праздновать Международный день защиты детей было принято на Всемирной конференции в Женеве, посвященной вопросам благополучия детей, в 1925 году. А в 1949 году решили, что этот праздник будут отмечать 1 июня. Такое решение поддержали многие страны, в том числе и Украина.

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Отметим, что дата 1 июня была выбрана не случайно. Она символизирует начало лета, когда дети могут наслаждаться свободой и больше играть на улице. Это вдобавок подчеркивает важность создания безопасных и счастливых условий для их развития.

А согласно еще одной версии происхождения именно этой даты празднования, в 1925 году Генеральный консул Китая в Сан-Франциско собрал группу китайских детей-сирот и устроил для них празднование Дуань-у цзе (фестиваль лодок-драконов), дата которого как раз пришлась на 1 июня.

Но как бы то ни было, День защиты детей – это время радости и надежды на будущее. Этот праздник напоминает нам, как важно беречь и любить каждого ребенка.

День защиты детей празднуют в каждой стране по-разному, но везде это веселый и радостный праздник.

В Украине как правило организуют многочисленные мероприятия для детей: фестивали, концерты, конкурсы, спортивные соревнования и благотворительные акции. В парках и на площадях крупных городов проводятся театральные представления, мастер-классы и ярмарки.

В этот день также часто проходят всевозможные тематические занятия, где детям рассказывают об их правах и важности защиты. Также проходят акции, где собирают деньги и вещи для помощи детям-сиротам, бедным семьям и детям с особыми потребностями.

Всемирный день родителей: поздравьте тех, кто подарил вам жизнь

Гораздо менее известным, но не менее важным является Всемирный день родителей, который отмечают также в первый день лета, 1 июня.

День родителей – достаточно молодой праздник: он был провозглашен на 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2012 года, и, начиная с 2013 года, отмечается ежегодно «в честь родителей во всем мире» в первый день лета – 1 июня.

Цель Дня родителей – подчеркнуть важность родителей в жизни каждого человека, а также побудить людей ценить родительскую работу.

В этот день родители получают поздравления и слова благодарности от детей. А молодые люди, которые еще не успели стать мамами и папами, поздравляют своих родителей, а также друзей и знакомых, у которых появился ребенок.

Так что не забудьте поздравить сегодня своих родителей – ведь они главные люди в жизни каждого человека. Они преподносят своим детям бесценный дар – жизнь, любят не за что-то, а вопреки всему, всегда готовы поддержать и прийти на помощь. И пусть в этот день все, кто зовется мамой и папой, будут согреты теплыми объятиями и словами любви и благодарности.