Новости Одессы и Одесской области

Аэропорт Одессы возглавил новый руководитель: что о нем известно?

Аэропорт Одессы возглавил новый руководитель: что о нем известно?

ООО “Международный аэропорт “Одесса” возглавил Владимир Семенченко вместо Павла Прусака, который занимал эту должность с 2017 года и ушел с нее в связи с окончанием контракта. 

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Семенченко заступил в должность с 16 сентября, сообщает официальный сайт аэропорта. Такое решение было принято во время общего собрания участников общества.

“Вся моя профессиональная деятельность была связана с аэропортом, но не внутри аэропорта, поэтому я искренне рад присоединиться и возглавить коллектив профессионалов, вместе с которыми я надеюсь сделать аэропорт Одесса высокотехнологичным и лучшим сначала в Украине, а затем и в Восточной Европе”, – отметил Семенченко.

Человек из МАУ 

Семенченко окончил Киевский институт инженеров гражданской авиации по специальности Организация перевозок и управление на транспорте, а в 2004 году – Международный институт менеджмента (МИМ Киев) и получил квалификацию Специалист по управлению внешнеэкономической деятельностью.

Сообщается, что в 2004 году Семенченко занимал должность руководителя по грузовым перевозкам авиакомпании МАУ. В 2006 году работал в компании “Swissport Украина” на должности генерального директора. А в 2016 году Семенченко занимал должность вице-президента по наземному обслуживанию авиакомпания МАУ.

Фото: сайт аэропорта Одессы 

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить