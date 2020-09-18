Аэропорт Одессы возглавил новый руководитель: что о нем известно?

ООО “Международный аэропорт “Одесса” возглавил Владимир Семенченко вместо Павла Прусака, который занимал эту должность с 2017 года и ушел с нее в связи с окончанием контракта.

Семенченко заступил в должность с 16 сентября, сообщает официальный сайт аэропорта. Такое решение было принято во время общего собрания участников общества.

“Вся моя профессиональная деятельность была связана с аэропортом, но не внутри аэропорта, поэтому я искренне рад присоединиться и возглавить коллектив профессионалов, вместе с которыми я надеюсь сделать аэропорт Одесса высокотехнологичным и лучшим сначала в Украине, а затем и в Восточной Европе”, – отметил Семенченко.

Человек из МАУ

Семенченко окончил Киевский институт инженеров гражданской авиации по специальности Организация перевозок и управление на транспорте, а в 2004 году – Международный институт менеджмента (МИМ Киев) и получил квалификацию Специалист по управлению внешнеэкономической деятельностью.

Сообщается, что в 2004 году Семенченко занимал должность руководителя по грузовым перевозкам авиакомпании МАУ. В 2006 году работал в компании “Swissport Украина” на должности генерального директора. А в 2016 году Семенченко занимал должность вице-президента по наземному обслуживанию авиакомпания МАУ.

Фото: сайт аэропорта Одессы