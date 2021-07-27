Кількість подій в місті можна охарактеризувати так: всі на море. Але і в таких спекотних обставинах ми змогли знайти для вас дещо і для духовного розвитку: виставки та презентації.
Чекаємо на вихідні. Організатори подій готують дещо цікаве!
Що: Онлайн розмова з Валерієм Пузіком
Коли: 27 липня, 19:30
Що: Выставка: Живопис. Скульптура. Желтомирська, Рудаков, Зільберберг
Де: Міський сад, ArtOdessa
Коли: 28 липня, 17:00
Що: Лекція “Живопис Поля Сезана”
Де: Парк Шевченко, Зелений театр
Коли: 28 липня, 19:00