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Афіша безкоштовних подій в Одесі 27 – 29 липня

Афіша безкоштовних подій в Одесі 27 – 29 липня

Кількість подій в місті можна охарактеризувати так: всі на море. Але і в таких спекотних обставинах ми змогли знайти для вас дещо і для духовного розвитку:  виставки та презентації.

Чекаємо на вихідні. Організатори подій готують дещо цікаве!

 

Що: Онлайн розмова з Валерієм Пузіком 

Де: https://fb.me/e/4BTY9ewwe

Коли: 27 липня, 19:30

 

Що: Выставка: Живопис. Скульптура. Желтомирська, Рудаков, Зільберберг

Де: Міський сад, ArtOdessa

Коли: 28 липня, 17:00

https://fb.me/e/2CVYi0isB

 

Що: Лекція “Живопис Поля Сезана”

Де: Парк Шевченко, Зелений театр

Коли: 28 липня, 19:00

https://fb.me/e/5nRbYCF91

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Редакция ПРОФИЛЬ

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