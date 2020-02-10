Афиша бесплатных событий в Одессе на 11-13 февраля

Подборка бесплатных событий в городе на ближайшие дни.
Что: Открытие выставки “Консонансы”
Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей
Когда: 11 февраля, 16:00
Что: Презентация романа “Ямщик не гони самолет”
Где: Маразлиевская, 7 , Всемирный клуб одесситов
Когда: 11 февраля, 16:00
Что: Школа диабета и избыточного веса
Где: Шклярука, 4-а, Поликлиника, 5 этаж
Когда: 12 февраля, 15:00
Что: Лекция: Греческие истории на стенах Одессы”
Где: пер.Красный, 20, Греческий культурный центр
Когда: 13 февраля, 16:00
https://www.facebook.com/events/189721025420131/
Что: Занятия для здоровья
Где: Аркадия, пляж
Когда: Каждый день 7:00-9:00
Запись +38(063) 22-99-447
+38(063) 22-99-448
+38(094) 95-40-229
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