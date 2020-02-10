Афиша бесплатных событий в Одессе на 11-13 февраля

Подборка бесплатных событий в городе на ближайшие дни.

Что: Открытие выставки “Консонансы”

Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей

Когда: 11 февраля, 16:00

Что: Презентация романа “Ямщик не гони самолет”

Где: Маразлиевская, 7 , Всемирный клуб одесситов

Когда: 11 февраля, 16:00

Что: Школа диабета и избыточного веса

Где: Шклярука, 4-а, Поликлиника, 5 этаж

Когда: 12 февраля, 15:00

Что: Лекция: Греческие истории на стенах Одессы”

Где: пер.Красный, 20, Греческий культурный центр

Когда: 13 февраля, 16:00

https://www.facebook.com/events/189721025420131/

Что: Занятия для здоровья

Где: Аркадия, пляж

Когда: Каждый день 7:00-9:00

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