Афиша бесплатных событий Одессы на 29 ноября – 1 декабря

Подборка бесплатных мероприятий в городе на ближайшие дни.

Что: Кинопоказ х/ф “Иловайск”

Где: Польский спуск, 13, отель Марлин

Когда: 29 ноября, 19:00

Что: Украинская вечеринка

Где: Польский спуск, 13, Отель Марлин

Когда: 30 ноября, 20:00

Что: Обсуждение романа Колин Уилсон “Паразиты сознания”

Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 1 декабря, 15:00

Что: Розмова-концерт «Оптика великого міста» з Мар’яною Савкою та Тріо «Мар’яничі»

Где: Пастера, 15, Украинский театр

Когда: 1 декабря, 16:00

Фото: редакция “ОЖ”

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