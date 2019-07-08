Афиша бесплатных событий Одессы 8 – 11 июля

Что: Кинопоказ “50 первых поцелуев”

Где: Парк Шевченко, романтический кинотеатр (полянка у “Ракушки”)

Когда: 8 июля, 20:45

Что: Танцы в Стамбульском парке

Где: Стамбульский парк

Когда: 9 июля, 18:30

Что: Кинопоказ “Стажер”

Где: Парк Шевченко, романтический кинотеатр (полянка у “Ракушки”)

Когда: 9 июля, 20:45

Что: Кинопоказ “Если свекровь – монстр”

Где: Парк Шевченко, романтический кинотеатр (полянка у “Ракушки”)

Когда: 10 июля, 20:45

Что: Концерт крымско-татарского музыканта Усеина Бекирова, литературные чтения , презентация антологии “Крымский инжир”

Где: Ришельевская, 33, Urban Music Hall

Когда: 11 июля, 19:00

Что: Кинопоказ “Если свекровь – монстр”

Где: Парк Шевченко, поляна у “Ракушки”, Романтический кинотеатр

Когда: 11 июля, 20:45