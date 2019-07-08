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Новости Одессы и Одесской области

Афиша бесплатных событий Одессы 8 – 11 июля

Афиша бесплатных событий Одессы 8 – 11 июля

Подборка бесплатных мероприятий на ближайшие дни.

Что: Кинопоказ “50 первых поцелуев”
Где: Парк Шевченко, романтический кинотеатр (полянка у “Ракушки”)
Когда: 8 июля, 20:45

Что: Танцы в Стамбульском парке
Где: Стамбульский парк
Когда: 9 июля, 18:30

Что: Кинопоказ “Стажер”
Где: Парк Шевченко, романтический кинотеатр (полянка у “Ракушки”)
Когда: 9 июля, 20:45

Что: Кинопоказ “Если свекровь – монстр”
Где: Парк Шевченко, романтический кинотеатр (полянка у “Ракушки”)
Когда: 10 июля, 20:45

Что: Концерт крымско-татарского музыканта Усеина Бекирова, литературные чтения , презентация антологии “Крымский инжир”
Где: Ришельевская, 33, Urban Music Hall
Когда: 11 июля, 19:00

Что: Кинопоказ “Если свекровь – монстр”
Где: Парк Шевченко, поляна у “Ракушки”, Романтический кинотеатр
Когда: 11 июля, 20:45

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