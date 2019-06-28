Афиша бесплатных событий Одессы 28-30 июня

Подборка бесплатных мероприятий на ближайшие три выходных дня.
Что: “Украинское этно-культурное пространство”
Где: Мемориал 411 батареи
Когда: 28-29 июня, 11:00-22:00
Что: Фестиваль “Ретро-Одесса”
Где: Парк Победы
Когда: 28-29 июня, 15:00 – 22:00
Что: Открытие художественной галереи
Где: Горсад, Летний театр
Когда: 28 июня, 18:00
Что: Концерт оркестра духовых инструментов
Где: Аркадия
Когда: 28 июня, 21:00
Что: Функциональная тренировка “Просыпайся_Одесса”
Где: Ланжерон
Когда: 29 июня (по субботам), 7:00
Что: “Занятия для здоровья”
Где: Аркадия-сити. Фонтан
Когда: 29-30 июня, 7:00-9:00
Регистрация +38 (063) 229 94 47
+38 (063) 229 94 48
+38 (094) 954 02 29
Что: Фестиваль близнецов
Где: Городской сад, Летний театр
Когда: 29 июня, 10:00
Что: День армянской культуры
Где: Парк Горького
Когда: 29 июня, 11:00-19:00
Что: “Творчер 2.0”
Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 29 июня, 15:00
Что: Презентация сборника Вахтанга Кипиани “Дело Василя Стуса”
Где: Троицкая, 49/51 , б-ка Грушевского
Когда: 29 июня, 16:00
Что: Фестиваль живых скульптур
Где: Городской сад, Летний театр
Когда: 29 июня, 17:00
Что: Рок фестиваль “Rock sea 2019”
Где: Парк Шевченко, Зеленый театр
Когда: 29 июня, 17:00-20:00
Что: “Мисс туризм-Украина”
Где: Городской сад, Летний театр
Когда: 29 июня, 18:00
Что: Открытие выставки “Цветной архив” из коллекции Евгения Деменка
Где: Леонтовича, 5, Музей современного искусства
Когда: 29 июня, 19:00
Что: День открытых дверей
Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей
Когда: 30 июня, 10:00 – 17:00
Что: День открытых дверей
Где: Софиевская, 5-а, Одесский художественный музей
Когда: 30 июня, 10:30-17:30
Что: День молодежи
Где: Горсад
Когда: 30 июня, 12:00-23:00
Что: Кинопоказ оперы “Турок в Италии”
Где: Парк Шевченко, Зеленый театр
Когда: 30 июня, 21:30
Что: Рок-фестиваль “Дунайська січ”
Где: Измаил
Когда: 28-29 июня, 15:00-23:30
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