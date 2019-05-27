Афиша бесплатных событий Одессы 27 – 30 мая

Подборка бесплатных мероприятий на ближайшие дни.

Что: Кинопоказ “Джеронимо”, 16+

Где: Успенская, 44, Urban Music Hall

Когда: 27 мая, 18:00

Бесплатный билет +380989179551

Что: Разрушитель мифов. Здоровое питание

Где: Парк Шевченко, Зеленый театр

Когда: 27 мая, 18:00

Free donation

Что: Лекция “Еврейская Одесса”

Где: Канатная 27/1, 4 City

Когда: 27 мая, 19:00

Бесплатный билет https://forms.gle/3VXff9R6qJ4486D2A

Что: Презентация книги Галины Горицкой

Где: Дерибасовская, 14, Книгарня “Буква”

Когда: 27 мая, 19:00

Что: Бесплатный кинопонедельник. Показ “Мир под твоими ногами”

Где: Парк Шевченко, Зеленый театр

Когда: 27 мая, 21:00

Что: Лекции 15х4

Где: Парк Шевченко, Зеленый театр

Когда: 28 мая, 19:00

Что: Встреча с трэвэл фотографом Владом Соколовским (Беларусь)

Где: Вице-адмирала Жукова, 17/19, Це Хаб

Когда: 28 мая, 19:00

Бесплатный билет http://bit.ly/2UQ77eG

Что: Кинопоказ “Владимир Рутковский – творец иной реальности”

Где: Королева, 46, Библиотека

Когда: 29 мая, 11:00

Что: Лекция Елены Петриковской “Ностальгия по Византии в современной культуре”

Где: пер.Красный, 20. Греческий фонд культуры

Когда: 29 мая, 16:00

Что: Кинопоказ “Полет золотой мушки”

Где: Семафорный, 4, Синема Сити

Когда: 29 мая, 17:00

Что: Лекция историка Александра Алферова “Корни идентичности”

Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 29 мая, 17:00

Что: Открытые мастер классы по старинным танцам

Где: Приморский бульвар, Стамбульский парк

Когда: 29 мая, 18:30

Что: Открытие выставки “Музыка сфер”

Где: Леонтовича, 5, МСИО

Когда: 29 мая, 19:00

Что: Презентация 77-го номера альманаха “Дерибасовская-Ришельевская”

Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей

Когда: 30 мая, 16:00