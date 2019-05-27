Новости Одессы и Одесской области

Афиша бесплатных событий Одессы 27 – 30 мая

Афиша бесплатных событий Одессы 27 – 30 мая

Подборка бесплатных мероприятий на ближайшие дни.

Что: Кинопоказ “Джеронимо”, 16+
Где: Успенская, 44, Urban Music Hall
Когда: 27 мая, 18:00
Бесплатный билет +380989179551

Что: Разрушитель мифов. Здоровое питание
Где: Парк Шевченко, Зеленый театр
Когда: 27 мая, 18:00
Free donation

Что: Лекция “Еврейская Одесса”
Где: Канатная 27/1, 4 City
Когда: 27 мая, 19:00
Бесплатный билет https://forms.gle/3VXff9R6qJ4486D2A

Что: Презентация книги Галины Горицкой
Где: Дерибасовская, 14, Книгарня “Буква”
Когда: 27 мая, 19:00

Что: Бесплатный кинопонедельник. Показ “Мир под твоими ногами”
Где: Парк Шевченко, Зеленый театр
Когда: 27 мая, 21:00

Что: Лекции 15х4
Где: Парк Шевченко, Зеленый театр
Когда: 28 мая, 19:00

Что: Встреча с трэвэл фотографом Владом Соколовским (Беларусь)
Где: Вице-адмирала Жукова, 17/19, Це Хаб
Когда: 28 мая, 19:00
Бесплатный билет http://bit.ly/2UQ77eG

Что: Кинопоказ “Владимир Рутковский – творец иной реальности”
Где: Королева, 46, Библиотека
Когда: 29 мая, 11:00

Что: Лекция Елены Петриковской “Ностальгия по Византии в современной культуре”
Где: пер.Красный, 20. Греческий фонд культуры
Когда: 29 мая, 16:00

Что: Кинопоказ “Полет золотой мушки”
Где: Семафорный, 4, Синема Сити
Когда: 29 мая, 17:00

Что: Лекция историка Александра Алферова “Корни идентичности”
Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 29 мая, 17:00

Что: Открытые мастер классы по старинным танцам
Где: Приморский бульвар, Стамбульский парк
Когда: 29 мая, 18:30

Что: Открытие выставки “Музыка сфер”
Где: Леонтовича, 5, МСИО
Когда: 29 мая, 19:00

Что: Презентация 77-го номера альманаха “Дерибасовская-Ришельевская”
Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей
Когда: 30 мая, 16:00

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Юлия Сущенко
Юлия Сущенко
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

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