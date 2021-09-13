Новости Одессы и Одесской области

Афиша бесплатных событий Одессы 13-16 сентября

Афиша бесплатных событий Одессы 13-16 сентября

Вересень у розпалі. Цими днями в місті відбудеться кілька цікавих подій. Деякі з них – безкоштовні. Саме їх ми рекомендуємо відвідати.

А якщо у вас є діти, зверніть увагу на майстер клас від скрипальки Ольги Калер, яка приїла до Одеси на фестиваль “Золоті скрипки Одеси” та сучасну інтерактивну виставку для підлітків, яка допоможе їм задуматись та вибрати майбутню професію.

 

Що: Twin Peaks клуб із Іваном Козленком

Де: Парк Шевченка, Зелений театр

Коли: 13 вересня, 19:00

https://fb.me/e/1ZtYMuKmB

 

Що: Творча зустріч із Олександром Ірванцем

Де: Троїцька 49/51, Бібліотека Грушевського

Коли: 14  вересня, 17:00

https://fb.me/e/1VkXSGFA6

 

Що: Кінопоказ “Безтямний П’єро”

Де: Парк Шевченка, Зелений театр

Коли: 14 вересня, 19:00

https://fb.me/e/1MoUb53kh

 

Що: Мастер класс по скрипке Ольги Калер (США)

Де: Школа Столярского

Коли: 16 вересня, 12:00

https://omr.gov.ua/ru/news/224671/

 

Що: Виставка для молоді Future of Work 

Де: Французький бульвар, 33, Одеська кіностудія, Арт-центр Віри Холодної

Коли: 16 вересня з 15:00 до 18:00

Реєстрація http://future.careerhub.in.ua

https://fb.me/e/1xUtFfdrk

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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