fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Афиша бесплатных событий на 15-16 января

Афиша бесплатных событий на 15-16 января

Подборка бесплатных событий в городе на ближайшие дни.

Что: Рождественские чтения
Где: Пастера, 13, Научная библиотека
Когда: 15 января, 12:00

Что: Творческий вечер Генерального консула Румынии Эмиля Рапчи
Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей
Когда: 15 января, 14:00

Что: Вручение премии имени Гельмана
Где: Ланжероновская, 2 Литературный музей
Когда: 15 января, 15:00

Что: Встреча с немецким кинорежиссером Рихардом Марксом
Где: Горсад, галерея ArtOdessa
Когда: 15 января, 17:00

Что: Вера Грузова о мечтах и продуктивности
Где: Аркадийская аллея, 1, “Пространство”
Когда: 15 января, 19:00

Что: Разговорный французский клуб
Где: Преображенская, 34, Пассаж, кафе Pierre
Когда: 16 января, 19:00

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить