Афиша бесплатных событий на 15-16 января

Подборка бесплатных событий в городе на ближайшие дни.
Что: Рождественские чтения
Где: Пастера, 13, Научная библиотека
Когда: 15 января, 12:00
Что: Творческий вечер Генерального консула Румынии Эмиля Рапчи
Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей
Когда: 15 января, 14:00
Что: Вручение премии имени Гельмана
Где: Ланжероновская, 2 Литературный музей
Когда: 15 января, 15:00
Что: Встреча с немецким кинорежиссером Рихардом Марксом
Где: Горсад, галерея ArtOdessa
Когда: 15 января, 17:00
Что: Вера Грузова о мечтах и продуктивности
Где: Аркадийская аллея, 1, “Пространство”
Когда: 15 января, 19:00
Что: Разговорный французский клуб
Где: Преображенская, 34, Пассаж, кафе Pierre
Когда: 16 января, 19:00
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