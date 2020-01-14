Афиша бесплатных событий на 15-16 января

Подборка бесплатных событий в городе на ближайшие дни.

Что: Рождественские чтения

Где: Пастера, 13, Научная библиотека

Когда: 15 января, 12:00

Что: Творческий вечер Генерального консула Румынии Эмиля Рапчи

Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей

Когда: 15 января, 14:00

Что: Вручение премии имени Гельмана

Где: Ланжероновская, 2 Литературный музей

Когда: 15 января, 15:00

Что: Встреча с немецким кинорежиссером Рихардом Марксом

Где: Горсад, галерея ArtOdessa

Когда: 15 января, 17:00

Что: Вера Грузова о мечтах и продуктивности

Где: Аркадийская аллея, 1, “Пространство”

Когда: 15 января, 19:00

Что: Разговорный французский клуб

Где: Преображенская, 34, Пассаж, кафе Pierre

Когда: 16 января, 19:00

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