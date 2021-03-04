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Адвокаты заявляют о давлении на подельника Стерненко, полиция отрицает

Адвокаты заявляют о давлении на подельника Стерненко, полиция отрицает

Второй фигурант дела одесского активиста, экс-главы местной ячейки «Правого сектора» Сергея Стерненко Руслан Демчук заявил, что его пытались заставить свидетельствовать против товарища.

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Об этом сообщается на Facebook-странице адвокатской компании «Миллер», которая защищает Стерненко.

«Во время конфиденциальной беседы с нашим адвокатом Руслан Демчук лично сообщил, что 2 марта неустановленные лица, представившиеся сотрудниками Управления полиции, посетили Руслана в Одесском СИЗО. Эти люди требовали от Демчука дать показания против Сергея Стерненко. За это обещали изменить меру пресечения путем воздействия на прокурора», – пишут адвокаты.

Также они добавили, что, узнав об этом, инициировали применение к Руслану Демчуку мер безопасности в виде перевода в отдельную камеру.

Адвокаты сообщают, что направили заявление о преступлении по ч. 1 ст. 373 Уголовного кодекса Украины – принуждение к даче показаний.

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Опубликовано Міллер, юридична компанія Среда, 3 марта 2021 г.

 

 

Между тем, по данным правоохранителей, информация адвокатов о давлении полицейских на Руслана Демчука не соответствует действительности.

«Никаких следственных действий с человеком, который находится в Одесском следственном изоляторе, полицейские не проводили. Поэтому распространенная информация является безосновательной и манипулятивной», – заявили в управлении Нацполиции в Одесской области.

Ранее стало известно, что Сергея Стерненко, который по приговору суда получил 7 лет и 3 месяца лишения свободы, будут содержать в отдельной камере следственного изолятора в Одессе.

Ранее адвокаты Стерненко просили перевести осужденного в СИЗО Киева, поскольку в Одессе он якобы в опасности.

Также читайте: Приговор Стерненко: прокурор Одесской области раскрыл детали дела.

На фото: Сергей Стерненко и Руслан Демчук. Фото Думской

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Редакция ПРОФИЛЬ

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