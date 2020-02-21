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Новости Одессы и Одесской области

«Adidas», «Reebok» та «Puma»: за підробку відомих брендів одесит відповідатиме у суді

«Adidas», «Reebok» та «Puma»: за підробку відомих брендів одесит відповідатиме у суді

В Одесі підприємець реалізовував фальсифікований спортивний одяг, взуття та сумки з незаконно нанесеним, як у словесному, так і у зображувальному вигляді, позначенням всесвітньо відомих торгівельних марок.

Про це повідомляє пресслужба Прокуратури Одеської області.

Прокурори Одеської місцевої прокуратури № 2 скерували до суду обвинувальний акт стосовно фізичної особи-підприємця, підозрюваного у незаконному використанні товарних знаків і фірмових найменувань.

З’ясовано, що підприємець реалізовував фальсифікований спортивний одяг, взуття та сумки з незаконно нанесеним, як у словесному, так і у зображувальному вигляді, позначенням торгівельних марок «Adidas», «Reebok» та «Puma».
Такими протиправними діями правовласнику знаків заподіяно майнову шкоду у майже півмільйона гривень.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Малиновського відділу поліції (ч. 3 ст. 229 КК України).

Фото: Sport-Open

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