«Adidas», «Reebok» та «Puma»: за підробку відомих брендів одесит відповідатиме у суді

В Одесі підприємець реалізовував фальсифікований спортивний одяг, взуття та сумки з незаконно нанесеним, як у словесному, так і у зображувальному вигляді, позначенням всесвітньо відомих торгівельних марок.

Про це повідомляє пресслужба Прокуратури Одеської області.

Прокурори Одеської місцевої прокуратури № 2 скерували до суду обвинувальний акт стосовно фізичної особи-підприємця, підозрюваного у незаконному використанні товарних знаків і фірмових найменувань.

З’ясовано, що підприємець реалізовував фальсифікований спортивний одяг, взуття та сумки з незаконно нанесеним, як у словесному, так і у зображувальному вигляді, позначенням торгівельних марок «Adidas», «Reebok» та «Puma».

Такими протиправними діями правовласнику знаків заподіяно майнову шкоду у майже півмільйона гривень.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Малиновського відділу поліції (ч. 3 ст. 229 КК України).

Фото: Sport-Open

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!