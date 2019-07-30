Ада Роговцева 14 августа встретится с поклонниками в Зеленом театре

14 августа в 19.30 в Зеленом театре у жителей Одессы появится возможность встретиться с одной из самых известных актрис украинского театра и кино Адой Роговцевой.

Со сцены актриса расскажет о своем творческом пути, потерях и находках, радостях и печалях. На вечере будут представлены фото и видеоматериалы из архива отечественного телевидения, отрывки из спектаклей, монологи.

Актриса также прочтет стихотворения своих любимых поэтесс — Леси Украинки и Лины Костенко. А кроме того, зрителей ожидает сюрприз — они получат возможность услышать стихи и самой Роговцевой.

Актриса известна не только зрителям старшего поколения. Ее фильмы «Вечный зов» и «Укрощение огня» знают даже более молодые почитатели ее творчества.

У актрисы более 30 наград, премий и званий, но, тем не менее, она всегда остается доступна для простого общения. Любой творческий вечер Роговцевой — это беседа по душам, разговор, который оставит глубокий след и заставит задуматься о многом.

Стоимость билетов — от 150 до 500 грн.

Фото: podrobnosti.ua