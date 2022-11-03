Что грозит Одессе после заявлений путина?

29 октября рф заявила о выходе из «зернового соглашения». Почему «зерновая сделка» так важна, и главное — чем ее отмена может обернуться для Одессы?

Летом, спустя полгода после начала войны, на морском рейде снова появились корабли, снова ожили порты в Одессе, Южном и Черноморске. Заработала так называемая зерновая сделка, которая позволила наладить экспорт морем украинской агропродукции в страны Африки, Азии и Европы. Тогда же Одесса и ряд приморских центров получили некое «прикрытие» от прямой российской угрозы. Но 29 октября рф заявила о выходе из «зернового соглашения». Почему «зерновая сделка» так важна, и главное — чем ее отмена может обернуться для Одессы?

Что такое «зерновая сделка»?

После начала вторжения россия заблокировала вывоз украинского зерна из морских портов.

22 июля в Турции было подписано соглашение о морском экспорте украинского зерна. Гарантами безопасности выступили ООН и Турция. А рф взяла на себя обязательство не запускать ракеты по украинским портам и сухогрузам. Взамен россия потребовала, чтобы Специальный координационный центр под эгидой ООН на территории Турции осуществлял досмотр всех судов — для исключения поставки Украине вооружения морским путем.

Почему все сорвалось?

Официальное объяснение — в ответ на взрывы военных кораб­лей в Севастополе. В этом ЧП рашисты обвинили Украину и Великобританию, не представив ни единого доказательства.

Однако есть основания полагать, что ситуация в Крыму является лишь формальным поводом. Ведь страна-агрессор и не собиралась продлевать «зерновое соглашение». Рф начала сознательно обострять ситуацию еще в сентябре, когда заблокировала движение судов с украинским продовольствием, не давая своих представителей для инспекции.

«Россия готовила это решение на протяжении последних двух месяцев. Из рф постоянно поступали заявления, которые подвергали сомнению дальнейшую жизнедеятельность зернового коридора», — считает вице-президент по экономическому образованию Киевской школы экономики Олег Нивьевский.

Россиянам нет веры

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук напомнил, как 23 июля, на второй день после подписания соглашения в Стамбуле, войска рф обстреляли одесский порт. А ровно через два месяца, 23 сентября, армия РФ попала в административное здание в припортовой зоне. Поэтому, говорит Братчук, новость о выходе России из «зерновой сделки» — неприятная, но предполагаемая.

Что дальше?

Пока рф «приостанавливает свое участие в зерновом коридоре», Украина, ООН и Турция решили продолжать, и согласовали 31 октября движение 16 судов. Таким образом, считают политологи, Турция, и Эрдоган в частности, решили продолжать «зерновую сделку» без участия россии.

Есть ли угроза Одессе?

Ряд военных и политических экспертов считают, что агрессоры так просто не отступят. Не связывая себя даже формальными обязательствами в рамках «зернового коридора», путин может отдать приказ «снять с Одессы неприкосновенность».

«Мы сейчас уже видим, что уничтожают энергетические и инфраструктурные объекты. Если россия выходит из соглашения, то, скорее всего, участятся удары и по портам», — предполагает политолог-международник Владимир Воля.

Схожее мнение и у военного эксперта полковника ВСУ в запасе Романа Свитана. Он считает, что выход из «зернового соглашения» может грозить Одессе окружением 20-тысячным войском, накопленным в Херсоне.

«Отсутствие наступления и концентрация большого количества солдат на определенной территории — это всегда потенциальный сценарий для «котла», поэтому россияне могут пойти в сторону Одессы. Первоначально — на порт «Южный», или на Вознесенск. Впоследствии — на сечение трассы «Киев-Одесса», чтобы попытаться взять Одессу в «котел».

россия пошла на попятную

1 ноября россия под давлением Турции и ООН возобновила участие в «зерновом соглашении» об экспорте продовольствия из Украины по Черному морю. В минобороны РФ заверили, что якобы получили от Украины «письменные гарантии» безопасности.

В Украинском руководстве прокомментировали заявления РФ, что никаких документов не подписывали и не прдоставляли россии.

Коллаж: Liga.net