У суботу, 25 січня, очікується сильна магнітна буря з К-індексом 5 (червоний рівень), що здатна впливати на самопочуття метеозалежних людей, повідомляє Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.
У цей час у багатьох людей можуть виникнути головні болі, слабкість, перепади тиску і настрою. Очікується, що вже 27 січня сонячна активність піде на спад.
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Як допомогти організму під час магнітних бур
Медики радять метеочутливим людям дотримуватися режиму дня і харчування:
- повноцінно висипатися, їсти здорову та корисну їжу,
- виключити гостре, солоне, жирне, алкоголь, знизити кількість кави,
- пити трав’яні чаї і багато води,
- гуляти на свіжому повітрі,
- невеликі фізичні навантаження допоможуть поліпшити стан і додадуть бадьорості,
- уникати конфліктів, стресових ситуацій,
- людям із хронічними захворюваннями рекомендується більше відпочивати, тримати під руками необхідні ліки.