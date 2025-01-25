Магнитная буря
1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

У суботу, 25 січня, очікується сильна магнітна буря з К-індексом 5 (червоний рівень), що здатна впливати на самопочуття метеозалежних людей, повідомляє Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

У цей час у багатьох людей можуть виникнути головні болі, слабкість, перепади тиску і настрою. Очікується, що вже 27 січня сонячна активність піде на спад.

Читайте також: Одеська затока в біді: російський мазут дістався українського берега

Як допомогти організму під час магнітних бур

Медики радять метеочутливим людям дотримуватися режиму дня і харчування:

  • повноцінно висипатися, їсти здорову та корисну їжу,
  • виключити гостре, солоне, жирне, алкоголь, знизити кількість кави,
  • пити трав’яні чаї і багато води,
  • гуляти на свіжому повітрі,
  • невеликі фізичні навантаження допоможуть поліпшити стан і додадуть бадьорості,
  • уникати конфліктів, стресових ситуацій,
  • людям із хронічними захворюваннями рекомендується більше відпочивати, тримати під руками необхідні ліки.

Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі

Ще за темою