Прогноз погоды на 8 января: засыплет ли Одессу снегом?

Дальние поездки лучше отложить

Жителей Одессы и области просят быть бдительными и по возможности максимально ограничить перемещение по городу и отложить дальние поездки по дорогам области.

И поскольку из-за ветра возможно падение веток и кабелей линий электропередачи, следует осторожно передвигаться под деревьями и не оставлять под ними свои авто.

Также не следует забывать о минной опасности и воздержаться от посещения морского побережья.

Прогноз погоды в Одессе на 8 января

По прогнозам синоптиков, в Одессе завтра облачно. Ночью и днем ожидаются сильные осадки, ночью в виде дождя. Днем гололед, гололедица, налипание мокрого снега, метель. Видимость при осадках 200-500 м.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, утром и днем может усилиться до 15-20 м/с.

Температура ночью и днем 4-6°С тепла, к концу дня может снизиться до до 5°С мороза.

Прогноз погоды в Одесской области на 8 января

По Одесской области облачно. Ночью и днем ожидаются сильные осадки, на севере в виде снега. В течение суток на севере, а днем по всей области гололед, гололедица, налипание мокрого снега, метель. Видимость при осадках 200-500 м.

Ветер северо-восточный 15-20 м/с.

Температура ночью и днем 1-6°С тепла, со снижением к концу дня до 5°С мороза, на севере области ночью и днем 1-6°С мороза.

На автодорогах области видимость во время осадков 200-500 м, гололедица, на севере возможны снежные заносы.