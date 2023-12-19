В Одесской бригаде терробороны служит девушка с ампутированной ногой: история Татьяны

В 126-й отдельной бригаде территориальной обороны города Одессы служит Татьяна с позывным «Танчик». Ногу она потеряла в ДТП еще до войны. Но это не остановило девушку, когда она решила встать на защиту Украины после российского вторжения в феврале 2022 года.
На странице благотворительного фонда Гражданин рассказали историю Татьяны. Женщине всего 38 лет. Но еще до полномасштабной войны, в 2016 году, на ее долю выпали серьезные испытания — женщина попала в ДТП, в результате чего получила многочисленные тяжелые травмы, среди которых ампутация нижней левой голени.
Лечение Татьяны было длительным – почти два года. За это время ей пришлось часто общаться с ранеными бойцами Вооруженных Сил Украины.
Именно это общение повлияло на ее личные взгляды по оккупации Крыма и проведению АТО на востоке Украины.
Во время протезирования и реабилитации ребята вдохновляли жить без ограничений. Многие вернулись в военную службу. А я присоединилась к волонтерскому движению, понемногу помогала, чем могла, —
рассказывает Татьяна.
Когда россияне напали на нашу страну 24 февраля 2022 года, у Татьяны возникло непреодолимое желание вступить в ряды ВСУ.
В конце февраля она вывозит сына за границу, а сама возвращается, чтобы осуществить задуманное. Но наличие ампутации становится препятствием на этом пути.
Женщина больше года обивала пороги военкоматов, однако постоянно слышала, что женщине на протезе не место в армии.
Но летом 2023 года ей удалось мобилизоваться в ВСУ.
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Она проходит службу в составе медицинской роты 126 бригады ТРО, которая с декабря 2022 года в полном составе принимает участие в боевых действиях на южном направлении.
Однако сейчас Татьяне необходима помощь. От чрезмерных нагрузок у нее испортилась стопа протеза, и сейчас она нуждается в немедленной замене.
К сожалению, в боевых условиях такие средства быстро выходят из строя.
Сейчас мечтаю об одном: о Победе, чтобы мой ребенок вернулся домой, к свободной, независимой, цветущей Украине! —
делится мечтами Татьяна.
Для замены стопы протеза необходимо собрать 161 230 грн.
Помочь все желающие могут одним из указанных способов:
- банка send.monobank.ua/jar/6S3S3FuNH2
- Приват 4246 0010 0328 0330
- IBAN Приват pb.ua/short?2ZMHT
- сайт ctzn24.com/donate