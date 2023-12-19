В Одесской бригаде терробороны служит девушка с ампутированной ногой: история Татьяны

На странице благотворительного фонда Гражданин рассказали историю Татьяны. Женщине всего 38 лет. Но еще до полномасштабной войны, в 2016 году, на ее долю выпали серьезные испытания — женщина попала в ДТП, в результате чего получила многочисленные тяжелые травмы, среди которых ампутация нижней левой голени.

Лечение Татьяны было длительным – почти два года. За это время ей пришлось часто общаться с ранеными бойцами Вооруженных Сил Украины.

Именно это общение повлияло на ее личные взгляды по оккупации Крыма и проведению АТО на востоке Украины.

Во время протезирования и реабилитации ребята вдохновляли жить без ограничений. Многие вернулись в военную службу. А я присоединилась к волонтерскому движению, понемногу помогала, чем могла, —

рассказывает Татьяна.

Когда россияне напали на нашу страну 24 февраля 2022 года, у Татьяны возникло непреодолимое желание вступить в ряды ВСУ.

В конце февраля она вывозит сына за границу, а сама возвращается, чтобы осуществить задуманное. Но наличие ампутации становится препятствием на этом пути.

Женщина больше года обивала пороги военкоматов, однако постоянно слышала, что женщине на протезе не место в армии.

Но летом 2023 года ей удалось мобилизоваться в ВСУ.

Она проходит службу в составе медицинской роты 126 бригады ТРО, которая с декабря 2022 года в полном составе принимает участие в боевых действиях на южном направлении.

Однако сейчас Татьяне необходима помощь. От чрезмерных нагрузок у нее испортилась стопа протеза, и сейчас она нуждается в немедленной замене.

К сожалению, в боевых условиях такие средства быстро выходят из строя. Сейчас мечтаю об одном: о Победе, чтобы мой ребенок вернулся домой, к свободной, независимой, цветущей Украине! —

делится мечтами Татьяна.

Для замены стопы протеза необходимо собрать 161 230 грн.

Помочь все желающие могут одним из указанных способов:

банка send.monobank.ua/jar/6S3S3FuNH2

Приват 4246 0010 0328 0330

IBAN Приват pb.ua/short?2ZMHT

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