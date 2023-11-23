Переможці конкурсу на найкраще село Одещини не отримають грошову винагороду: причини

Про зміну термінів нагородження заявив голова Одеської облради Григорій Діденко.

Як писало “Одеське життя”, в Одеській області підбили підсумки проведення щорічного конкурсу «Кращий сільський населений пункт з благоустрою Одеської області».

Голова облради запевнив, що переможці конкурсу обов’язково отримають грошову винагороду, але після війни.

«З огляду на першочергові завдання сьогоднішнього дня, проконсультувавшись із головою Одеської обласної державної (військової) адміністрації Олегом Кіпером, нами було ухвалено рішення про проведення нагородження після закінчення дії військового стану», — написав він.



Причиною такої різкої зміни думок щодо конкурсу називають тиск на Діденка з боку обласної адміністрації та її голови Олега Кіпера.

Нагадаємо, на сесія облради, яка відбулася 3 листопада, депутати відмовилися скасовувати сам конкурс. Також депутат від «Європейської Солідарності» Юлія Чухало запропонувала поправку, за якою виділення грошей розпочнеться лише після завершення війни. Але її колеги не підтримали. Навпаки, з цього року депутати вирішили збільшити грошову винагороду переможцям – бюджет конкурсу становив 5,5 млн. гривень.