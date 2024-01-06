Погода в Одессе: чего ожидать 7 января

Завтра, в воскресенье, 7 января 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная и, возможно, дождливая погода, информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе на 7 января
По прогнозам синоптиков, в Одессе завтра облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем умеренный дождь.
Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 5-7°С тепла, днем 8-10°С тепла.
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Прогноз погоды в Одесской области на 7 января
В Одесской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем умеренный дождь. Ночью и утром местами туман.
Ветер юго-восточный, 9-14 м/с, днем местами порывы, 15-17 м/с.
Температура ночью 2-7°С тепла, днем 7-12°С, на севере области до 2°С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.