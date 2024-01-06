Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе: чего ожидать 7 января

Погода в Одессе: чего ожидать 7 января

Завтра, в воскресенье, 7 января 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная и, возможно, дождливая погода, информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Прогноз погоды в Одессе на 7 января

По прогнозам синоптиков, в Одессе завтра облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем умеренный дождь.

Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 5-7°С тепла, днем 8-10°С тепла.

Читайте также: На Одессу и область надвигается непогода: к чему надо быть готовыми

Прогноз погоды в Одесской области на 7 января

В Одесской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем умеренный дождь. Ночью и утром местами туман.

Ветер юго-восточный, 9-14 м/с, днем местами порывы, 15-17 м/с.

Температура ночью 2-7°С тепла, днем 7-12°С, на севере области до 2°С тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить