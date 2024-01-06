Погода в Одессе: чего ожидать 7 января

Погода в Одессе 6 января: ожидается усиление ветра На завтра, 6 января, синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей прогнозируют на день усиление ветра до 17 м/с. В целом – ожидается облачная погода, без осадков. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 5 января: прогноз синоптиков на пятницу Завтра, 5 января в Одессе и области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью в городе и области ожидается небольшой дождь. По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в регионе будет сохраняться плюсовая температура. ПОДРОБНЕЕ

Погода в январе-2024: в Одессе будет мороз? Еще немного – и мы пройдем зимний «экватор». А эта зима выдалась достаточно теплой, по крайней мере, одесситов погода прямо «балует»: уже не один день держится плюсовая температура. Но синоптики предупреждают: это ненадолго. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 4 января: что прогнозируют синоптики на четверг По прогнозам синоптиков, завтра, 4 января, в Одессе и области ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Температура колеблется от 0-5 ° С тепла ночью и до 7-12 ° С тепла днем. ПОДРОБНЕЕ