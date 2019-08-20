Как проходит суд над владельцем «Токио Стар»: прокурорские 60 суток, раввин-заступник и американский паспорт

В Киевском районном суде Одессы сегодня повторно избирают меру пресечения бизнесмену Вадиму Черному. Предпринимателя подозревают в нарушении правил пожарной безопасности в гостинице «Токио Стар», владельцем которой он является.

Напомним, там в ночь на 17 августа при пожаре погибло девять человек.

Вадиму Черному объявили два подозрения. Как утверждает защита, в процессе были нарушения. Правозащитник подал ходатайство об отводе следователей и прокурора, впрочем, суд запрос не удовлетворил.

Об этом пишет dumskaya.net.

Также адвокат бизнесмена пытался настоять на том, что его подзащитного рано в чем-то обвинять, так как его вину еще надо доказать. А после и вовсе заявил, что Вадима Черного нужно отпустить.

Сторону владельца «Токио Стар» принял главный раввин Одессы и Юга Украины Авроом Вольф. Он заявил, что готов взять бизнесмена на поруки.

В свою очередь, прокурор потребовал отправить бизнесмена в СИЗО на два месяца без права внесения залога. Также он отметил, что во время обыска у Вадима Черного нашли ксерокс паспорта с американским гражданством.

Судебный процесс продолжается.

Фото: dumskaya.net