5 полезных советов от ведущего «Полезной программы» Александра Лукьяненко

Во вторник, 3 сентября, в 10:00 на телеканале «Интер» состоялась премьера ток-шоу о качестве жизни «Полезная программа».

Как выбрать качественные продукты и сохранить свое здоровье? Что входит в состав белого хлеба и где лучше хранить сливочное масло? Как определить натуральность меда и почему нельзя есть йогурт на голодный желудок? На эти и многие другие вопросы ответят в студии новой «Полезной программы». Накануне премьеры ведущий Александр Лукьяненко поделился полезными советами, как простыми способами улучшить качество своей жизни.

1. Дороже – не значит лучше. «Существует мнение, что чем дороже продукт, тем он более качественный. Не всегда. Все зависит от того, что называть «качественным продуктом». Если речь об исключительно натуральных ингредиентах, органической продукции – то да, такие продукты обойдутся дороже. Но если мы говорим о повседневных продуктах, которые покупаем в магазинах и супермаркетах, то качественные можно найти в любой ценовой категории: эконом, стандарт и премиум. Об этом мы будем рассказывать в «Полезной программе».

2. Будьте бдительными. «Пищевых продуктов с неограниченным сроком годности не бывает. Срок хранения обозначается несколькими способами. «Годен до…» означает, что в определенную дату и время продукт теряет годность. Если срок годности не указан, нужно искать на упаковке дату производства продукта и рассчитывать, когда истекает срок его хранения. Во избежание обмана покупайте продукцию, дата и срок годности которой выбиты заводским методом, а не нарисованы от руки».

3. Зачем нужен ГОСТ? «Главный миф о продуктах – все, что сделано по ГОСТу, будет непременно натуральным и качественным. Но госстандарты всегда были минимально допустимым стандартом качества. То есть продукт лучше ГОСТа сделать было можно, а вот хуже – было нарушением, которое, впрочем, можно было неплохо скрывать за различными техническими условиями. Поэтому помните о том, что «ГОСТ» на упаковке – это просто отметка о том, что этим продуктом вы не отравитесь. Не более».

4. Не верьте своим глазам. «Зачастую особые пометки на этикетке, например, «Экологично» или «Натурально» не являются информацией о составе продукта, а пишутся ради рекламы. Для того чтобы продукция была органической, 70% ее ингредиентов должны быть органического происхождения. Или содержать 95% органических ингредиентов, чтобы использовать обозначение «Продукт органического происхождения».

5. Защищайте свои права потребителя. «Работая 15 лет репортером, я часто вынужден был есть на ходу, покупать продукты в незнакомых местах. Случались и пищевые отравления. Теперь я гораздо внимательнее отношусь к своему здоровью и к своим правам потребителя. Если вас обманули, продали некачественный товар или попытались обвесить, не проходите мимо. Звоните на горячую линию магазина, идите к администрации рынка, обращайтесь в Государственную службу по защите прав потребителей, пишите на сайт проекта korysno.inter.ua или звоните нам на горячую линию: 067-879-55-91. Так вы не только восстановите справедливость в отношении себя, но и, возможно, сохраните чье-то здоровье или жизнь».

Еще больше полезных советов и рекомендаций, как разобраться в качестве продуктов, сэкономить деньги и сохранить здоровье, – в ток-шоу «Полезная программа». Смотрите на «Интере» со вторника по пятницу в 10:00.