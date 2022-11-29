30 ноября одесские трамваи и троллейбусы не выйдут на свои маршруты

В среду, 30 ноября 2022 года городской электротранспорт останется в депо. Трамваи и троллейбусы ходить не будут ради экономии электроэнергии.
Об этом сообщили в городском совете Одессы.
Фактически уже неделю Одесса живет без электрического общественного транспорта. Энергокризис обострился после очередной ракетной атаки государства-террориста российской федерации.
Электричества не хватает не только трамваям и троллейбусам. Жители города страдают от аварийных отключений света, которого порой нет сутками.
Напомним, что зарядить телефоны, ноутбуки, выйти в интернет, согреться и приготовить еду можно в открывшихся по всему городу «Пунктах Несокрушимости». Их адреса в Одессе можно просмотреть, перейдя по ссылкам ниже:
- Где в Одессе зарядить телефон и другие гаджеты: адреса по районам
- Где в Одессе зарядить телефон и погреться: адреса
Также адреса и возможности каждого Пункта Несокрушимости в Одессе можно посмотреть на интерактивной карте: