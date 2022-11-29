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30 ноября одесские трамваи и троллейбусы не выйдут на свои маршруты

30 ноября одесские трамваи и троллейбусы не выйдут на свои маршруты

В среду, 30 ноября 2022 года городской электротранспорт останется в депо. Трамваи и троллейбусы ходить не будут ради экономии электроэнергии.

Об этом сообщили в городском совете Одессы.

Фактически уже неделю Одесса живет без электрического общественного транспорта. Энергокризис обострился после очередной ракетной атаки государства-террориста российской федерации.

Электричества не хватает не только трамваям и троллейбусам. Жители города страдают от аварийных отключений света, которого порой нет сутками.

Напомним, что зарядить телефоны, ноутбуки, выйти в интернет, согреться и приготовить еду можно в открывшихся по всему городу «Пунктах Несокрушимости». Их адреса в Одессе можно просмотреть, перейдя по ссылкам ниже:

Также адреса и возможности каждого Пункта Несокрушимости в Одессе можно посмотреть на интерактивной карте:

КАРТА

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Редакция ПРОФИЛЬ

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