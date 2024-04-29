30 квітня частина Одеси на весь день залишиться без води – адреси

Завтра, 30 квітня у зв’язку з необхідністю проведення ремонтних робіт на об’єктах водопроводу, частина Одеси залишиться без водопостачання. Про це повідомили у «Інфоксводоканалі».
Де в Одесі 30 квітня не буде води
30 квітня 2024 року з 09:30 до 21:30 буде припинено подачу води споживачам наступних вулиць міста:
- 1, 2 та 3 пров. Амундсена;
- Горіхова;
- Дача Ковалевського;
- Естафетна;
- Естонська;
- М.Демченко;
- Магнітогорська;
- Маячний пров.;
- Миколи Стражеска;
- Правди;
- Просвіти;
- Садовського;
- Саксаганськог;
- Танфільєва;
- Якутська;
- Ямська.
Телефони для довідок
- 0-800-307-505;
- 705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155 (цілодобово).