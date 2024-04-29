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30 квітня частина Одеси на весь день залишиться без води – адреси

30 квітня частина Одеси на весь день залишиться без води – адреси

Завтра, 30 квітня у зв’язку з необхідністю проведення ремонтних робіт на об’єктах водопроводу, частина Одеси залишиться без водопостачання. Про це повідомили у «Інфоксводоканалі».

Де в Одесі 30 квітня не буде води

30 квітня 2024 року з 09:30 до 21:30 буде припинено подачу води споживачам наступних вулиць міста:

  • 1, 2 та 3 пров. Амундсена;
  • Горіхова;
  • Дача Ковалевського;
  • Естафетна;
  • Естонська;
  • М.Демченко;
  • Магнітогорська;
  • Маячний пров.;
  • Миколи Стражеска;
  • Правди;
  • Просвіти;
  • Садовського;
  • Саксаганськог;
  • Танфільєва;
  • Якутська;
  • Ямська.

Телефони для довідок

  • 0-800-307-505;
  • 705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155 (цілодобово).
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