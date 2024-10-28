29 октября одесситов приглашают на бесплатное медицинское обследование: адреса и условия

Посетителям предлагают пройти основные проверки, такие как измерение артериального давления, частоты пульса, уровня глюкозы в крови, а также электрокардиограмму (ЭКГ). При необходимости пациентам предоставят направление на дополнительные лабораторные анализы и консультации узкопрофильных специалистов.

Согласно информации городского совета, обследование будет доступно в Центрах первичной медико-санитарной помощи, у семейных врачей, а также в консультативно-диагностических отделениях по адресам, указанным ниже.

Городская клиническая больница №1, консультативно-диагностические отделения

ул. Болгарская, 38:

2-й этаж, кабинет кардиолога № 229, с 8:00 до 14:00;

5-й этаж, кабинет терапевта № 507, с 8:00 до 12:00;

2-й этаж, кабинет ЭКГ № 227, с 8:00 до 15:00;

ул. Ивана и Юрия Лип, 1:

1-й этаж, кабинет кардиолога №12, с 14:00 до 20:00;

1-й этаж, кабинет ЭКГ № 6а, с 11:00 до 15:30;

ул. Житомирская (Академика Гаркавого), 2: 3-й этаж, кабинет кардиолога № 323, с 8:00 до 14:00;

ул. Старопортофранковская, 67 (женская консультация):

1-й этаж, кабинет терапевта, с 8:00 до 11:00;

1-й этаж, кабинет ЭКГ № 6, с 9:00 до 13:00;

пер. Павла Кравцова (женская консультация): 1-й этаж, кабинет терапевта, с 8:30 до 14:00.

Городская больница № 5, консультативно-диагностическая поликлиника

ул. Троицкая, 38:

3-й этаж, кабинет терапевта № 62, с 10:00 до 13:00;

1-й этаж, кабинет ЭКГ № 16, с 10:00 до 13:00.

Городская больница № 8

Фонтанская дорога, 110: 2-й этаж, кабинет ЭКГ и кардиолога № 203, с 9.00 до 13.00.

Городская клиническая больница № 10

ул. Алексея Вадатурского (Маршала Малиновского), 61а:

2-й этаж поликлинического отделения, кабинет терапевта № 4, с 8:00 до 12:00 и с 12:00 до 16:00;

2-й этаж поликлинического отделения, кабинет кардиолога № 2, с 8:00 до 14:00;

2-й этаж диагностического отделения, кабинет ЭКГ № 6, с 9:00 до 13:00.

Городская клиническая больница № 11

ул. Виталия Нестеренко (Академика Воробьева), 5г:

2-й этаж, консультативно-диагностический центр, кабинет кардиолога №27, с 12:00 до 15:00;

1-й этаж, консультативно-диагностический центр, кабинет ЭКГ № 1, с 9:00 до 14:00;

3-й этаж, консультативно-диагностический центр, кабинет терапевта № 33, с 9:00 до 13:00.

Консультативно-диагностический центр № 6

ул. Добровольцев (Маршала Говорова), 26а:

2-й этаж, кабинет ЭКГ №205, с 8:00 до 13:00;

3-й этаж, кабинет терапевта № 302, с 9:00 до 13:00.

Консультативно-диагностический центр № 20

ул. Левитана, 62:

3-й этаж, кабинет кардиологов: № 331 — с 8:00 до 13:45;

3-й этаж, кабинет кардиологов: № 335 — с 8:00 до 13:00;

3-й этаж, кабинет ЭКГ № 334, с 8:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00.

Консультативно-диагностический центр №29

ул. Академика Заболотного, 32а, осмотры семейными врачами:

1-й этаж, каб. № 10, с 8:00 до 14:00;

2-й этаж, каб. № 12а — с 8:00 до 14:00; каб. № 12б — с 14:00 до 17:00;

2-й этаж, кабинет ЭКГ № 18, с 8:00 до 17:00;

2-й этаж, кабинеты кардиологов: № 19, 20, с 14:00 до 19:00;

ул. Крымская, 66: 1-й этаж, каб. № 14, с 9:00 до 15:00.

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