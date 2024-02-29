29 февраля: какие праздники отмечают в этот особый день

Праздники 29 февраля

Всемирный день редких заболеваний

Это событие проводится 29 февраля под координацией Европейской организации по редким заболеваниям. Такие недуги поражают небольшое количество людей, например, в Европе болезнь считают редкой, если она диагностируется у одного из двух тысяч человек. Часто редкие заболевания достаточно серьезны, быстро прогрессируют и являются хроническими. Многие из них до сих пор не изучены. К ним, в частности, относят фенилкетонурию, мукополисахаридоз, болезнь Крона, болезнь Гоше, муковисцидоз.

День цифрового обучения

Сегодня, 29 февраля 2024 года, также отмечают День цифрового обучения. Это праздник приходится каждый год на последний четверг февраля. Благодаря цифровой революции человечество получило возможность проводить научные исследования и обучение с помощью цифровых устройств. Главная цель этого дня состоит в том, чтобы обратить внимание на важность использования цифровых технологий в сфере образования.

Международный день распространения информации о травмах, вызванных повторным перенапряжением

Это день ежегодно отмечают в последний день февраля. Это особое напоминание о широкомасштабном влиянии повторяющихся на рабочем месте травм. Цель его создания – повысить осведомленность о повторных травмах, известных также как расстройства опорно-двигательного аппарата. Они являются наиболее распространенными и утомительными профессиональными рисками, которые влияют на работников во всем мире.

Памятные события в Украине и в мире 29 февраля

1288 год – Шотландия устанавливает 29 февраля днем, когда женщина может предложить брак мужчине, а в случае отказа он должен уплатить штраф;

1504 год – Христофор Колумб использует лунное затмение для устрашения ямайских индейцев;

1712 год – в Швеции после 29 февраля было 30 февраля;

1768 год – в костеле города Бар провозглашают Барскую конфедерацию;

1944 год – покушение УПА на командующего 1-м Украинским фронтом генерала армии Николая Ватутина, повлекшее его смерть 15 апреля;

2004 год – фильм «Властелин колец: Возвращение короля» получает 11 «Оскаров».

Кто родился 29 февраля