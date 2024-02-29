29 лютого: які свята відзначають у цей особливий день

Свята 29 лютого

Всесвітній день рідкісних захворювань

Ця подія проводиться 29 лютого під координацією Європейської організації з рідкісних захворювань. Такі недуги вражають невелику кількість людей, наприклад, у Європі хворобу вважають рідкісною, якщо вона діагностується у однієї з двох тисяч людей. Часто рідкісні захворювання досить серйозні, швидко прогресують та є хронічними. Багато хто з них досі не вивчений. До них, зокрема, відносять фенілкетонурію, мукополісахаридоз, хворобу Крона, хворобу Гоше, муковісцидоз.

День цифрового навчання

Сьогодні, 29 лютого 2024 року, також відзначають День цифрового навчання. Це свято припадає щороку на останній четвер лютого. Завдяки цифровій революції людство отримало можливість проводити наукові дослідження та навчання за допомогою цифрових пристроїв. Головна мета цього дня полягає у тому, щоб звернути увагу на важливість використання цифрових технологій у сфері освіти.

Міжнародний день поширення інформації про травми, спричинені повторною перенапругою

Цей день щороку відзначають в останній день лютого. Це особливе нагадування про широкомасштабний вплив травм, що повторюються на робочому місці. Мета його створення – підвищити поінформованість про повторні травми, відомі також як розлади опорно-рухового апарату. Вони є найпоширенішими та стомлюючими професійними ризиками, які впливають на працівників у всьому світі.

Пам’ятні події в Україні та світі 29 лютого

1288 рік – Шотландія встановлює 29 лютого вдень, коли жінка може запропонувати шлюб чоловікові, а у разі відмови він має сплатити штраф;

1504 рік – Христофор Колумб використовує місячне затемнення для залякування ямайських індіанців;

1712 – у Швеції після 29 лютого було 30 лютого;

1768 рік – у костелі міста Бар проголошують Барську конфедерацію;

1944 рік – замах УПА на командувача 1-го Українського фронту генерала армії Миколи Ватутіна, який спричинив його смерть 15 квітня;

2004 рік – фільм «Володар кілець: Повернення короля» отримує 11 «Оскарів».

Хто народився 29 лютого