В центре Одессы — очередной нахалстрой (фотофакт)

Речь идет о доме — памятнике архитектуры. Незаконную реконструкцию чердачного помещения здесь пытаются провести не впервые. Еще в середине июня здесь попытались перестроить чердак. Для этого была демонтирована фасадная часть кровли, заменены несущие конструкции кровли с заменой уклона и высоты. Одесский ГАСК вмешался: работы были приостановлены.

И что же?

Как сообщает глава одесского ГАСКа Александр Авдеев, «очередной нахалстрой в центре города: владелец без документов «подростил» памятник архитектуры в переулке Маяковского. Еще одна попытка уничтожения памятников архитектуры в центре Одессы».

Александр Авдеев сообщает:

Мы уже давно вместе с ЖКС «Порто-Франковской»следим за ситуацией вокруг этого дома… На выходных строительная площадка ожила… Наши инспекторы вместе с представителями указанного ЖКС, Приморской райадминистрации и управления охраны памятников культурного наследия города вышли уже на второе комиссионное обследование и составили соответствующий акт. На место мы вызвали следственно-оперативную группу, которая зафиксировала нарушения, а еще мы подготовили заявление в полицию по факту уничтожения памятника архитектуры. Также письма об этом факте мы направили в профильные областных структур — в Департаменты ГАСК в Одесской области и культуры, национальностей, религий и охраны объектов культурного наследия.

Кстати, на момент обследования была зафиксирована открытая кровля. То есть, во время дождей памятник будет не защищен.

Работы снова остановлены. ГАСК, как сообщает Александр Авдеев, будет продолжать мониторить создавшуюся ситуацию…

Фото: Александр Авдеев