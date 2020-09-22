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22 сентября в небе над Одесской областью пройдут американо-украинские учения

22 сентября в небе над Одесской областью пройдут американо-украинские учения

Сегодня, 22 сентября, с 12:30 до 14:00 в небе над Одесской и Николаеской областями запланированы полеты в рамках учений для повышения готовности и оперативной совместимости между силами специальных операций США и Украины.

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Об этом сообщается на странице Facebook Посольства США в Украине.

В частности, полеты пройдут над Березовкой (Одесская область) и над Анатольевкой, Очаковым и Рыбаковкой (Николаеская область).

На следующий день, 23 сентября, воздушные учения переместятся в Днепр, Запорожье, Полтаву, Херсон и Черкассы.

Фото: Посольство США в Украине, Facebook

Напомним, что мы также писали о том как в 2020 году проходили учения СиБриз-2020.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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