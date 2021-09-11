20 лет со дня теракта 11 сентября: обнародованы редкие снимки из архива Секретной службы США (фото)

Сегодня, 11 сентября, весь мир вспоминает жуткое событие: ровно 20 лет назад случился самый крупный в истории по количеству смертей террористический акт. К скорбной годовщине Секретная служба США (U.S. Secret Service), подчиненная министерству внутренней безопасности, обнародовала ряд архивных фото катастрофы и последующих дней, сделанных сотрудниками ведомства.

Сотрудники ведомства размещали снимки у себя в Твиттере в течение недели до годовщины теракта. Большая часть из них ранее не публиковались.

Справка:

Утром 11 сентября 2001 года четыре группы террористической организации «Аль-Каида», в которые вошли 19 человек, захватили четыре пассажирских авиалайнера. Два самолета захватчики направили в башни-близнецы Всемирного торгового центра в южной части Манхэттена в Нью-Йорке. В результате этого обе башни обрушились, вызвав разрушения прилегающих строений. Всего погибли около трех тысяч человек.

Третий самолет боевики направили в здание Пентагона неподалеку от Вашингтона. Пассажиры и команда четвертого авиалайнера попытались перехватить управление бортом у террористов. Самолет упал в поле в штате Пенсильвания.

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Фото: U.S. Secret Service