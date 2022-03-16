20 дней войны: Зеленский приглашает посетить столицу Украины, наша армия идет в контрнаступление и другие события

Новости Украины по состоянию на 21 день войны: контрнаступление Вооруженных сил Украины, приглашение Зеленского и поддержка премьеров европейских стран. Что сообщают украинские медиа.

Президент Украины Владимир Зеленский после двадцатых суток войны поблагодарил союзников, которые поддержали Украину в это нелегкое время

— Восемь лет войны на Донбассе. 20 дней полномасштабного вторжения. Третья неделя заканчивается. Мы все хотим скорейшего наступления мира. Мы все хотим победы. И постоянно есть такое ощущение, что еще немного — и мы получим то, что принадлежит нам в Украине по праву, – подчеркнул Президент.

Владимир Зеленский отметил, что нужно не опускать руки и бороться и работать каждому из нас.

Глава государства пригласил всех друзей Украины посетить Киев, отметив, что здесь может быть небезопасно, ибо украинское небо, к сожалению, до сих пор не закрыто для вражеской авиации и артиллерии.

— Решение об усилении нашего арсенала в воздухе еще не принято. Мы не получили самолетов. Но взгляды всех людей мира сейчас направлены именно на нашу столицу и на украинцев, — подчеркнул Владимир Зеленский.

В Генеральном штабе Украины сообщили, что Вооруженные силы Украины на отдельных участках перешли в контрнаступление

Новости Украины от издания Факты, со ссылкой на Генштаб, сообщают, что по состоянию на 21 сутки российского вторжения ВСУ Украины нанесли значительные удары оккупантам.

Украинская авиация наносит ракетно-бомбовые удары по наземным целям противника. Российские войска в свою очередь продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктуре украинских городов и густонаселенным районам Украины.

Напомним, что вчера, 15 марта, Киев посетили премьеры европейских стран Польши, Чехии и Словении: Матеуш Моравецкий, Янез Янша и Петр Фиала, с целью провести встречу с Владимиром Зеленским. Киев также посетил Ярослав Качинский — вицепремьер-министр Польши по вопросам безопасности, глава партии «Право и Справедливость». С украинской стороны в встрече также принял участие премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Сайт польского правительства сообщает, что главная цель визита в Украину — продемонстрировать от всего Европейского Союза поддержку суверенитета и независимости Украины. Также одна из целей встречи — оказание в это непростое время широкого пакета поддержки Украине и ее гражданам

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