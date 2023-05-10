18 мая в Одесский зоопарк можно будет попасть бесплатно: что для этого нужно

18 мая в Украине отмечают День вышиванки. Коммунальное предприятие «Одесский зоопарк» тоже решил «подключиться» к празднику и приглашает посетителей прийти в зоопарк в вышиванках.
Об этом сообщили работники зоопарка на страничке этого предприятия в фейсбуке, выставив фото его директора, Игоря Белякова, в вышиванке.
Кроме того, на страничке Одесского зоопарка сообщается, что «всем, кто придет в вышиванке, вход бесплатный».
Следует отметить, что Игорь Беляков был назначен мэром Одессы руководителем этого коммунального предприятия еще в 2013 году. Беляков известен посетителям зверинца как организатор многочисленных детских праздников.
Следует отметтить, что День вышиванки — довольно молодой праздник. Идею Дня вышиванки в 2006 году предложила Леся Воронюк, в последующем студентка Черновицкого университета. Воронюк предложила своим одноклассникам и прочим ученикам выбрать один день и всем вместе надеть вышиванки.
Дата проведения Дня вышиванки – ежегодно в третий четверг мая. В 2023-м году он выпадает на 18-е число в четверг, в этот же день всех и приглашает в гости Одесский зоопарк.
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Фото: Одесский зоопарк