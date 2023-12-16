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16 декабря: почему сегодня «все в шоколаде» и какие традиции в этот день

16 декабря: почему сегодня «все в шоколаде» и какие традиции в этот день

Сегодня, 16 декабря, отмечают фестиваль зимних прогулок. Верующие чтят память блаженной царицы Феофании Византийской.

Православный праздник 16 декабря

16 декабря в церковном календаре — день памяти блаженной царицы Феофании Византийской. Была она супругой византийского правителя Льва VI Мудрого. Родилась в 863 году в Константинополе в царской семье рода Мартынакиев. Ее семья отличалась благочестивостью, потому Феофания получила христианское образование.

Лев и Феофания были очень разными. Он видел радость в земных утехах, а она делала все, чтобы вести свою душу служению Господу. Еще до того, как Лев стал императором, супруги пережили немало проблем. Так, отец Льва, поверив клевете, заключил в тюрьму своего сына и Феофанию на три года. Затем у них умерла дочь Евдокия, из-за чего Феофания долгое время скорбела.

Поэтому она отправилась в монастырь при Влахернской церкви, где долго молилась. Лев же в то время обрел счастье в объятиях другой. Не раз Феофания желала развестись, но патриарх не давал согласия на их разрыв. Брак длился 12 лет и кончился после смерти царицы.

Что нельзя делать 16 декабря

  • Не надевайте одежду красного цвета и не заглядывайтесь в зеркало, можно навлечь на себя проблемы.
  • Не стоит прислушиваться к советам человека, не являющегося вашим кровным родственником.
  • Запрещено одевать одежду наизнанку, а если так произошло, сразу нужно переодеться.

Народные приметы и традиции на 16 декабря

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

  • смотрели, какой сегодня день: снег и ветреная погода — к неурожайному лету;
  • непогода и холода указывают на суровую зиму;
  • если на стекле мороз нарисовал узоры — ждите холода еще в течение 20 дней;
  • морозный день — к холодной погоде на Крещение;
  • на улице иней — Святки будут теплыми;
  • Какая погода в этот день, таким будет апрель.

Верующие обязательно молились святому Агею, чтобы он помог найти правильный путь, выработать в человеке лучшие качества. Если дать в этот день обещание, его нужно выполнить любой ценой. Тогда все плохое останется в прошлом.

Именины 16 декабря отмечают:

  • Александр,
  • Даниил,
  • Денис,
  • Иван,
  • Никита,
  • Николай,
  • Петр.

Талисманом человека, рожденного 16 декабря, является нефрит. Бувально название камня с греческого переводится как «почка». Древние греки верили, что нефрит помогает вылечить все болезни, связанные с этим органом.

16 декабря родились:

1900 год – украинский церковный деятель Ананий Теодорович;
1946 год – украинский композитор Александр Некрасов;
1972 год – украинский футболист Павел Шкапенко.

Памятные даты 16 декабря

  • 1497 год — Васко да Гама огибает Мыс Доброй Надежды, первым из европейцев приходит в Индийский океан;
  • 1637 год — бой повстанцев под руководством Павла Бута (Павлюка) под Кумейками с армией Речи Посполитой;
  • 1773 год — «Бостонское чаепитие» (жители Бостона выбрасывают в море груз чая с английского судна в знак протеста против таможенной политики Великобритании);
  • 1809 год — Наполеон расстается с императрицей Жозефиной, поскольку она не родила ему детей;
  • 1899 год — в Италии основывают футбольный клуб «Милан», один из самых титулованных клубов за всю историю мирового футбола;
  • 1913 год — на студии «Кистоун Филм» молодой британский актер Чарли Чаплин начинает сниматься в своем первом фильме «Борьба за жизнь», в котором сыграл маленького усатого мошенника с моноклем;
  • 1970 год — принимают Конвенцию о борьбе с незаконным захватом воздушных судов;
  • 1979 год — впервые человек преодолевает звуковой барьер, передвигаясь по поверхности Земли;
  • 1989 год — в Социалистической Республике Румынии начинаются антикоммунистические протесты, приводящие к свержению диктатуры Николае Чаушеску;
  • 1991 год — Верховный Совет Казахстана принимает закон о независимости Республики Казахстан;
  • 1991 год — Турция признает независимость Украины.

В Украине и мире 15 декабря отмечают:

16 декабря в Украине и мире празднуют Фестиваль зимних прогулок. Наиболее популярен он в США и Великобритании. Приходится на третью субботу декабря и проходит до первого воскресенья января. Это ежегодная традиция, которая предлагает людям насладиться красотой зимнего периода, поощряет исследовать ландшафты своей страны.

Также 16 декабря День «Все в шоколаде». Праздник был придуман в США. Оно посвящено творчеству и шоколаду. В этот день все любители шоколада поощряются к исследованию и удовольствию его универсальности. Можно покрыть шоколадом практически все, на что падает взгляд, ведь это день шоколадных экспериментов.

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