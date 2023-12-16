16 грудня: чому сьогодні “все в шоколаді” і які традиції цього дня

Православне свято 16 грудня

16 грудня у церковному календарі – день пам’яті блаженної цариці Феофанії Візантійської. Була вона дружиною візантійського імператора Лева VI Мудрого. Народилася 863 року в Константинополі в царській родині роду Мартинакіїв. Її сім’я відрізнялася благочестивістю, тому Феофанія здобула християнську освіту.

Лев та Феофанія були дуже різними. Він бачив радість у земних втіхах, а вона робила все, щоб вести свою душу служінню Господу. Ще до того, як Лев став імператором, подружжя пережило чимало проблем. Так, батько Лева, повіривши наклепу, ув’язнив свого сина та Феофанію на три роки. Потім у них померла дочка Євдокія, через що Феофанія довгий час сумувала.

Тому вона вирушила до монастиря при Влахернській церкві, де довго молилася. Лев на той час знайшов щастя в обіймах інший. Неодноразово Феофанія хотіла розлучитися, але патріарх не давав згоди з їхньої розрив. Шлюб тривав 12 років і скінчився після смерті цариці.

Що не можна робити 16 грудня

Не надягайте одяг червоного кольору і не заглядайтеся у дзеркало, можна викликати проблеми.

Не варто прислухатися до порад людини, яка не є вашим кровним родичем.

Заборонено одягати одяг навиворіт, а якщо так сталося, одразу треба переодягтися.

Народні прикмети та традиції на 16 грудня

Серед наших пращурів було чимало цікавих прикмет.

дивилися, який сьогодні день: сніг та вітряна погода — до неврожайного літа;

негода та холоди вказують на сувору зиму;

якщо на склі мороз намалював візерунки – чекайте на холод ще протягом 20 днів;

морозний день – до холодної погоди на Хрещення;

на вулиці іній – Святки будуть теплими;

наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде непогожою.

Віруючі обов’язково молилися святому Агею, щоб він допоміг знайти правильний шлях, виробити в людині найкращі якості. Якщо дати в цей день обіцянку, його потрібно виконати за всяку ціну. Тоді все погане залишиться у минулому.

Іменини 16 грудня зазначають:

Олександр,

Данило,

Денис,

Іван,

Микита,

Микола,

Петро.

Талісманом людини, народженої 16 грудня, є нефрит. Бувально назва каменю з грецької перекладається як “нирка”. Стародавні греки вірили, що нефрит допомагає вилікувати усі хвороби, пов’язані з цим органом.

16 грудня народилися:

1900 рік – український церковний діяч Ананій Теодорович;

1946 рік – український композитор Олександр Некрасов;

1972 – український футболіст Павло Шкапенко.

Пам’ятні дати 16 грудня

1497 рік — Васко да Гама обгинає Мис Доброї Надії, першим із європейців приходить в Індійський океан;

1637 рік — бій повстанців під проводом Павла Бута (Павлюка) під Кумейками з армією Речі Посполитої;

1773 рік —”Бостонське чаювання” (мешканці Бостона викидають в море вантаж чаю з англійського судна на знак протесту проти митної політики Великої Британії);

1809 рік — Наполеон розлучається з імператрицею Жозефіною, оскільки вона не народила йому дітей;

1899 рік — в Італії засновують футбольний клуб “Мілан”, один з найтитулованіших клубів за всю історію світового футболу;

1913 рік — на студії “Кістоун Філм” молодий британський актор Чарлі Чаплін починає зніматися у своєму першому фільмі “Боротьба за життя”, в якому зіграв маленького вусатого шахрая з моноклем;

1970 рік — ухвалюють Конвенцію про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден;

1979 рік — уперше людина долає звуковий бар’єр, пересуваючись по поверхні Землі;

1989 рік — у Соціалістичній Республіці Румунії розпочинаються антикомуністичні протести, які призводять до повалення диктатури Ніколае Чаушеску;

1991 рік — Верховна Рада Казахстану ухвалює закон про незалежність Республіки Казахстан;

1991 рік — Туреччина визнає незалежність України.

В Україні та світі 16 грудня зазначають:

16 грудня в Україні і світі святкують Фестиваль зимових прогулянок. Найпопулярнішим він є в США та Великій Британії. Припадає на третю суботу грудня і відбувається до першої неділі січня. Це щорічна традиція, яка пропонує людям насолодитися красою зимового періоду, заохочує дослідити ландшафти своєї країни.

Також 16 грудня День “Все в шоколаді”. Свято було придумане в США. Воно присвячене творчості і шоколаду. Цього дня всі любителі шоколаду заохочуються до дослідження та насолоди його універсальності. Можна покрити шоколадом практично все, на що падає погляд, адже це день шоколадних експериментів.