15 ноября часть Одессы останется без газа: адреса

Что делать, если отключили газ? Сегодня пошел 231-й день войны… Рашисты намеренно устраивают нам массированные ракетные атаки и бьют по нашим объектам инфраструктуры. Но хотя их попытки запугать нас и сломать напрасны, последствия «прилетов» все же могут усложнить нам жизнь – ведь остаться в наше время без электричества, воды, газа и связи ой, как непросто. Но ведь не зря говорится: кто предупрежден, тот вооружен. И поэтому мы обязательно выстоим! ПОДРОБНЕЕ

Отключение газа в Одессе: кто останется без голубого топлива 10 и 11 мая В Одессе 10 и 11 мая 2022 года из-за аварийной ситуации на газопроводе и ремонтных работ планируется на время прекратить газоснабжение жителей ряда домов в Приморском и Киевском районах города.

Об этом сообщает городское Управление эксплуатации газового хозяйства. ПОДРОБНЕЕ