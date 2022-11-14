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15 ноября часть Одессы останется без газа: адреса

15 ноября часть Одессы останется без газа: адреса

Во вторник, 15 ноября 2022 года, в Одессе не будет газа для некоторых потребителей Приморского района. Газоснабжение прекратят на время с 9:00 до 18:00.

Об этом сообщили в компании «Одессагаз».

Причина отключения – ремонтные работы.

Список адресов где не будет газоснабжения:

  • ул. Успенская, 2 — СП «Домус-центр».
  • ул. Успенская, 39 — бизнес-центр «Наполеон» и жилой комплекс ОСМД.
  • ул. Успенская, 22/24 — ООО «Альбатрос».
  • ул. Успенская, 28/30 — «Жарю-парю».
  • ул. Успенская, 28/30 — ОНЮА.
  • ул. В. Арнаутская, 2а — ОАО «Спецтехоснастка».
  • ул. В. Арнаутская, 2б/1 — ООО «Евробанк».
  • ул. В. Арнаутская, 20 — банк «Аваль».
  • ул. Дерибасовская, 4 — ресторан «Cosa Nova».
  • ул. Дерибасовская, 5 — отель «Continental».
  • ул. Пушкинская, 15 — гостиница «Бристоль».
  • ул. Пушкинская, 38/40 — стоматологическая поликлиника «Адамидис».
  • ул. Бунина, 10 — ООО «Морской бизнес-центр».
  • ул. Ю. Олеши, 6 — Укрсоцбанк.
  • пл. Таможенная, 1а — бизнес-центр «Марин-плаза».
  • пл. Таможенная, 1а — ООО «Аксиома».
  • ул. Греческая, 17 — офисное здание, котельная.
  • ул. Ришельевская, 8 — Национальный банк Украины.
  • ул. Греческая, 32 — ресторан, ОСМД «ПИК»
  • ул. Жуковского, 10 — ОСМД «Черномор-4».
  • ул. Польская, 20 — ЗАО «РУРС».
  • ул. Приморская — «Морвокзал».
  • ул. Осипова, 5/7 – котельная.
  • ул. Осипова, 23 — Национальная полиция.
  • ул. Базарная, 5 — ООО ЖСК «Идеал».
  • ул. Базарная, 17 — Сбербанк.
  • ул. Базарная, 44 — банк «Хрещатик».
  • ул. Базарная, 35 — пансионат для детей инвалидов
  • ул. Канатная, 55, кв. 5 – население.
  • ул. Троицкая, 13 — ООО «ИБИС».
  • ул. Маразлиевская, 64 — ЖСО «Россия» (котельная и жилой дом).
  • ул. Ришельевская, 14 — «Детский мир».
  • ул. Троицкая, 9 — кафе-бистро «Восток».
  • ул. Греческая, 1 — ОСМД «Дом №1».
  • ул. Троицкая, 33 — ОСМД, котельная, КЕО, население.
  • ул. Польская, 7 — бизнес-центр «Реалто».
  • ул. Польская, 8 (ул. Греческая, 5) – котельная жилого комплекса.
  • ул. Польская, 10 — ООО «Дизайн Итальяно», гостиница «Ильдекамерон».
  • Деволановский спуск, 7 — ООО «Центрепи», детский дом «Сабрина».
  • ул. Еврейская, 27 — гостиница «Калифорния».
  • ул. Екатерининская, 27 — ТЦ «Кадор».
  • ул. Ришельевская, 11а — КПО «Лавренюк, Щелкунова»
  • ул. Ришельевская, 12 — кафе «Лимончелло».
  • ул. Ришельевская, 28 — ОЦНТИ.
  • ул. Успенская, 2/4 – жилой дом.
  • ул. Успенская, 2/5 – жилой дом.
  • ул. Успенская, 2 — жилой дом.
  • ул. Успенская, 2а – жилой дом.
  • ул. Успенская, 2б – жилой дом.
  • ул. Успенская, 2в – жилой дом.
  • ул. Успенская, 2г — жилой дом.
  • ул. Успенская, 2з — жилой дом.
  • ул. Успенская, 2ж — жилой дом.
  • ул. Успенская, 2е – жилой дом.
  • ул. Успенская, 2/1 – Генеральное консульство Польши.
  • ул. Осипова, 40 – кровельная котельная.
  • ул. В. Арнаутская, 23б — «Башня Чкалова», крышная котельная
  • ул. В. Арнаутская, 26, 28, 30 — 18 «Жемчужина», крышная котельная.
  • ул. Успенская, 40 — ООО «Юниор Экспресс».
  • ул. Польская, 10 — ресторан «Джорджио Пиатро».
  • ул. Троицкая, 11а — кафе «Овацак».
  • ул. Приморская, 3 — КЕО, жилой дом.
  • ул. Приморская, 2
  • ул. Приморская, 4
  • ул. Приморская, 6а.
  • ул. Приморская, 6б.
  • ул. Приморская, 6в.
  • спуск Ланжероновский, 1.
  • спуск Ланжероновский, 2.
  • спуск Польский, 6а,
  • ул. Приморская, 5 – население.
  • ул. Приморская, 5а – население.
  • ул. Пушкинская, 23 — жилой дом с котельными №1, 2, 3
  • ул. М. Арнаутская, 40 – котельная жилого дома.
  • ул. В. Арнаутская, 39 — котельная жилого дома «Техносервис Групп».
  • ул. В. Арнаутская, 41 — котельная жилого дома «Техносервис Групп».
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Редакция ПРОФИЛЬ

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