15 ноября часть Одессы останется без газа: адреса

Во вторник, 15 ноября 2022 года, в Одессе не будет газа для некоторых потребителей Приморского района. Газоснабжение прекратят на время с 9:00 до 18:00.
Об этом сообщили в компании «Одессагаз».
Причина отключения – ремонтные работы.
Список адресов где не будет газоснабжения:
- ул. Успенская, 2 — СП «Домус-центр».
- ул. Успенская, 39 — бизнес-центр «Наполеон» и жилой комплекс ОСМД.
- ул. Успенская, 22/24 — ООО «Альбатрос».
- ул. Успенская, 28/30 — «Жарю-парю».
- ул. Успенская, 28/30 — ОНЮА.
- ул. В. Арнаутская, 2а — ОАО «Спецтехоснастка».
- ул. В. Арнаутская, 2б/1 — ООО «Евробанк».
- ул. В. Арнаутская, 20 — банк «Аваль».
- ул. Дерибасовская, 4 — ресторан «Cosa Nova».
- ул. Дерибасовская, 5 — отель «Continental».
- ул. Пушкинская, 15 — гостиница «Бристоль».
- ул. Пушкинская, 38/40 — стоматологическая поликлиника «Адамидис».
- ул. Бунина, 10 — ООО «Морской бизнес-центр».
- ул. Ю. Олеши, 6 — Укрсоцбанк.
- пл. Таможенная, 1а — бизнес-центр «Марин-плаза».
- пл. Таможенная, 1а — ООО «Аксиома».
- ул. Греческая, 17 — офисное здание, котельная.
- ул. Ришельевская, 8 — Национальный банк Украины.
- ул. Греческая, 32 — ресторан, ОСМД «ПИК»
- ул. Жуковского, 10 — ОСМД «Черномор-4».
- ул. Польская, 20 — ЗАО «РУРС».
- ул. Приморская — «Морвокзал».
- ул. Осипова, 5/7 – котельная.
- ул. Осипова, 23 — Национальная полиция.
- ул. Базарная, 5 — ООО ЖСК «Идеал».
- ул. Базарная, 17 — Сбербанк.
- ул. Базарная, 44 — банк «Хрещатик».
- ул. Базарная, 35 — пансионат для детей инвалидов
- ул. Канатная, 55, кв. 5 – население.
- ул. Троицкая, 13 — ООО «ИБИС».
- ул. Маразлиевская, 64 — ЖСО «Россия» (котельная и жилой дом).
- ул. Ришельевская, 14 — «Детский мир».
- ул. Троицкая, 9 — кафе-бистро «Восток».
- ул. Греческая, 1 — ОСМД «Дом №1».
- ул. Троицкая, 33 — ОСМД, котельная, КЕО, население.
- ул. Польская, 7 — бизнес-центр «Реалто».
- ул. Польская, 8 (ул. Греческая, 5) – котельная жилого комплекса.
- ул. Польская, 10 — ООО «Дизайн Итальяно», гостиница «Ильдекамерон».
- Деволановский спуск, 7 — ООО «Центрепи», детский дом «Сабрина».
- ул. Еврейская, 27 — гостиница «Калифорния».
- ул. Екатерининская, 27 — ТЦ «Кадор».
- ул. Ришельевская, 11а — КПО «Лавренюк, Щелкунова»
- ул. Ришельевская, 12 — кафе «Лимончелло».
- ул. Ришельевская, 28 — ОЦНТИ.
- ул. Успенская, 2/4 – жилой дом.
- ул. Успенская, 2/5 – жилой дом.
- ул. Успенская, 2 — жилой дом.
- ул. Успенская, 2а – жилой дом.
- ул. Успенская, 2б – жилой дом.
- ул. Успенская, 2в – жилой дом.
- ул. Успенская, 2г — жилой дом.
- ул. Успенская, 2з — жилой дом.
- ул. Успенская, 2ж — жилой дом.
- ул. Успенская, 2е – жилой дом.
- ул. Успенская, 2/1 – Генеральное консульство Польши.
- ул. Осипова, 40 – кровельная котельная.
- ул. В. Арнаутская, 23б — «Башня Чкалова», крышная котельная
- ул. В. Арнаутская, 26, 28, 30 — 18 «Жемчужина», крышная котельная.
- ул. Успенская, 40 — ООО «Юниор Экспресс».
- ул. Польская, 10 — ресторан «Джорджио Пиатро».
- ул. Троицкая, 11а — кафе «Овацак».
- ул. Приморская, 3 — КЕО, жилой дом.
- ул. Приморская, 2
- ул. Приморская, 4
- ул. Приморская, 6а.
- ул. Приморская, 6б.
- ул. Приморская, 6в.
- спуск Ланжероновский, 1.
- спуск Ланжероновский, 2.
- спуск Польский, 6а,
- ул. Приморская, 5 – население.
- ул. Приморская, 5а – население.
- ул. Пушкинская, 23 — жилой дом с котельными №1, 2, 3
- ул. М. Арнаутская, 40 – котельная жилого дома.
- ул. В. Арнаутская, 39 — котельная жилого дома «Техносервис Групп».
- ул. В. Арнаутская, 41 — котельная жилого дома «Техносервис Групп».