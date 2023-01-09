111 хороших новостей: итог первой недели нового года

За первую неделю 2023 года в Одессе родились 111 маленьких украинцев — на 32 ребенка больше, чем неделей ранее.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

Население Одессы пополнило 56 мальчиков и 55 девочек. Среди новорожденных – одна пара близнецов.

Наибольшее количество родов за неделю приняли медики роддома №7, где родились 33 младенца. А первый малыш, мальчик Марк, в этом году появился на свет в роддоме №1.

Все городские роддомы работают в полном объеме, снабжены электроэнергией, водой и теплом.

Медперсонал находится на рабочих местах.

“Жизнь продолжается! 💙💛” – отметили в Одесском городском совете.