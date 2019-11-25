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Новости Одессы и Одесской области

11-летняя одесситка, которую пытались насильно забрать в приют, стала чемпионкой по кикбоксингу

11-летняя одесситка, которую пытались насильно забрать в приют, стала чемпионкой по кикбоксингу

Недавно на весь город прогремел инцидент в школе №26.

Там чиновник горслужбы по делам детей забрал в приют ученицу, 11-летнюю Валерию Лактионову. Причем посреди урока, ничего толком не объяснив.

Позже выяснилось, что девочка – из многодетной семьи. Ее мать умерла, а отец формально не был вписан в свидетельство о рождении.

После вмешательства властей школьницу вернули в семью. Глава семейства уже проходит необходимую процедуру для подтверждения отцовства.

А недавно Валерия выиграла турнир по кикбоксингу. Об этом на ее странице в Facebook сообщила директор гордепартамента образования Елена Буйневич.

“Лера успешно провела два боя и одержала победу, – написала чиновница. – С этим мы поздравляем ее родных и 26-ю школу”.

Фото: Елена Буйневич, Facebook

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