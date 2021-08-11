100 добрых дел, которые одесситы сделали вместе: как приобщиться

Уже 6 лет в Одессе действует социальная платформа «Мой Город». С ее помощью жители города могут объединяться, чтобы сделать Одессу более чистой, комфортной и безопасной.

В 2015 году появилась идея создать ресурс, который объединит горожан для сбора средств на общественно полезные инициативы с помощью краудфандинга.

Благодаря платформе «Мой Город» уже собрано более 2 559 277 гривен и реализовано 102 социальных проекта.

Все они имеют разных авторов, свою уникальную тематику и решают различные проблемы.

Руководитель платформы Сергей Лукачко отметил, что темы некоторых проектов по-особому вдохновляют и мотивируют работать над развитием «Моего Города» дальше:

Например, история реабилитационного зала «MOTUS». Проект начинался с собственной трагедии его автора Сергея Ращенко. Его сына сбил внедорожник. Как результат — кома, реанимация, долгие годы реабилитации. Желание помочь сыну и другим людям в похожей ситуации вдохновили Сергея на создание зала физической терапии «MOTUS».

На платформе «Мой Город» он собирал средства трижды и прошел путь от приобретения первого тренажера к обустройству зала физической терапии, где пациенты с различными неврологическими и двигательными травмами могут получить бесплатную помощь.

Восхищает, когда понимаешь, что проект, который воплотился в жизнь благодаря платформе, дарит кому-то первые шаги и счастливую комфортную жизнь,

— говорит Сергей Лукачко.

Также благодаря платформе работают такие проекты, как «Первая сортировочная станция для отходов», «Инклюзивное керамические мастерские «Важный Каждый», ресурс по поиску хозяев для бездомных животных GladPet, и многие другие не менее значимые инициативы.

Идея одесситов пришлась по душе людям в других городах. С апреля этого года «Мой Город» работает над развитием социальных проектов и в Харькове.

Команда проекта стремится и дальше развиваться по Украине, чтобы активизировать население больше поддерживать местные проекты, улучшая условия своей жизни самостоятельно.

Сейчас к платформе присоединились 13 654 пользователей и с каждым месяцем число благодетелей растет.

Поддержать «Мой Горд» можно по ссылке: https://moy-gorod.org/donate/pay

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Фото социальной платформы “Мой Город”