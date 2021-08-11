Новости Одессы и Одесской области

100 добрых дел, которые одесситы сделали вместе: как приобщиться

100 добрых дел, которые одесситы сделали вместе: как приобщиться

Уже 6 лет в Одессе действует социальная платформа «Мой Город». С ее помощью жители города могут объединяться, чтобы сделать Одессу более чистой, комфортной и безопасной.  

В 2015 году появилась идея создать ресурс, который объединит горожан для сбора средств на общественно полезные инициативы с помощью краудфандинга.

Благодаря платформе «Мой Город» уже собрано более 2 559 277 гривен и реализовано 102 социальных проекта.

Все они имеют разных авторов, свою уникальную тематику и решают различные проблемы.

Руководитель платформы Сергей Лукачко отметил, что темы некоторых проектов по-особому вдохновляют и мотивируют работать над развитием «Моего Города» дальше:

Например, история реабилитационного зала «MOTUS». Проект начинался с собственной трагедии его автора Сергея Ращенко. Его сына сбил внедорожник. Как результат — кома, реанимация, долгие годы реабилитации. Желание помочь сыну и другим людям в похожей ситуации вдохновили Сергея на создание зала физической терапии «MOTUS».

На платформе «Мой Город» он собирал средства трижды и прошел путь от приобретения первого тренажера к обустройству зала физической терапии, где пациенты с различными неврологическими и двигательными травмами могут получить бесплатную помощь.

Восхищает, когда понимаешь, что проект, который воплотился в жизнь благодаря платформе, дарит кому-то первые шаги и счастливую комфортную жизнь,

— говорит Сергей Лукачко.

Также благодаря платформе работают такие проекты, как «Первая сортировочная станция для отходов», «Инклюзивное керамические мастерские «Важный Каждый», ресурс по поиску хозяев для бездомных животных GladPet, и многие другие не менее значимые инициативы.

Идея одесситов пришлась по душе людям в других городах. С апреля этого года «Мой Город» работает над развитием социальных проектов и в Харькове.

Команда проекта стремится и дальше развиваться по Украине, чтобы активизировать население больше поддерживать местные проекты, улучшая условия своей жизни самостоятельно.

Сейчас к платформе присоединились 13 654 пользователей и с каждым месяцем число благодетелей растет.

Поддержать «Мой Горд» можно по ссылке: https://moy-gorod.org/donate/pay

Еще по теме:

Как сделать Одессу лучше?

В Одессе готовится к открытию социальный ресторан

Одесситы собирают средства на летний читальный зал при научной библиотеке

Фото социальной платформы “Мой Город”

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить